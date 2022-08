La peace-keeper ONU Anna Moria Corazza capolista al Senato per +Europa

“Imprenditrice parmigiana, peace-keeper dell’ONU nelle guerre dei Balcani, Europarlamentare eletta in Svezia, sulla lista nera di Putin dal 2015 e Presidente di Missing Children Europe, è questo l’identikit di Anna Maria Corazza, capolista al Senato per + Europa in Emilia.

Dopo 20 anni di politica in Svezia e all’Europarlamento, scendo in campo per la prima volta in Italia per mettere al servizio del mio paese la mia esperienza internazionale ed europea. Sto dalla parte di chi ha sostenuto il governo Draghi dal primo istante con sincerità e convinzione come +Europa” ha dichiarato.

“In questo momento difficile per l’Italia sento la responsabilità di dare il mio contributo. La caduta del governo Draghi provocata da Lega, 5 stelle e Forza Italia mette a rischio la tenuta dell’economia, i fondi del PNRR e la stessa credibilità internazionale del nostro paese. Chi affonda Draghi, affonda l’Italia.”

Al centro del programma caro bollette e tetto al prezzo del gas, attuazione puntuale del PNRR, taglio del cuneo fiscale, riduzione del costo del lavoro, semplificazione burocratica per dare fiato a famiglie e imprese e difesa delle libertà fondamentali e dei diritti delle donne e dei bambini.”