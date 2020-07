“La Pergamena” celebra il 10° anniversario del progetto “Doniamo un sorriso ai bambini” e regala libri alla pediatria del Maggiore

Un sorriso lungo 10 anni quello che l’associazione La pergamena ha voluto portare ai piccoli pazienti ricoverati nelle pediatrie ed a tutti i bambini che vivono situazioni di disagio e difficoltà, attraverso il progetto “Doniamo un sorriso ai bambini”. Assidua infatti la presenza all’Ospedale dei bambini con la lettura di favole da parte delle volontarie, sempre vestite in abiti fiabeschi. E per festeggiare il decimo compleanno hanno deciso di donare ai reparti pediatrici del Maggiore il terzo libro di favole pubblicato dall’associazione, grazie al sostegno di amici e sponsor, dal titolo “Re Pomodoro”. Alla consegna erano presenti Paola Mazza e Cristina Signifredi per l’Associazione La Pergamena accompagnate da Giancarlo Izzi, insieme al sindaco di Fornovo Michela Zanetti e all’assessore alla Cultura Alessandro Savi.

Nell’occasione, La Pergamena ha inoltre donato una favola “Il Luogo del Cuore”, scritta da Paola Mazza, illustrata da Cristina Signifredi e cornice creativa di Morena Canali, dedicata a tutto il personale medico, peramedico ed infermieristico dell’Ospedale dei Bambini di Parma, per ringraziarli “di avere sempre accolto l’Associazione con la luce del sorriso, quel sorriso che caratterizza proprio il progetto “Doniamo un sorriso ai Bambini”.”

A ricevere i loro doni, le regole post Covid hanno costretto a rimandare la lettura della favola ai bambini, il direttore del Dipartimento materno-infantile Gian Luigi de’ Angelis con i direttori della Clinica Pediatrica Susanna Esposito, Neonatologia Serafina Perrone, Pediatria generale e d’urgenza Icilio Dodi oltre al medico Pierpacifico Gismondi e le coordinatrici infermieristiche Giuseppina Nicosia e Claudia Marcatili. “Ogni donazione è preziosa tanto più se rivolta a pazienti fragili come sono i bambini e le favole offrono un momento ludico pedagogico di alto valore aggiunto” ha dichiarato il prof. de’ Angelis ringraziandole.

“Questo progetto è iniziato nel 2010 con il professor Bernasconi leggendo la favola di Pinocchio ed è proseguito con il dottor Izzi – hanno spiegato Paola e Cristina -. Da allora abbiamo pubblicato favole originali quali “Il Regno del Colore”, anche audiolibro per i bambini ipo/non vedenti, ed “Amico Cibo”. E quest’anno abbiamo consegnato il terzo il libro di favole “Re Pomodoro” sponsorizzato con grande generosità da CFT e Rossi & Catelli di Parma e dallo Studio DDP Partners di Milano e patrocinato di Unesco Parma City of Gastronomy, Parma Capitale della Cultura 2020, Comune di Parma, Comune di Fornovo di Taro, AICCRE-Regione Emilia Romagna, Musei del Cibo. A tutti loro e al personale dell’Ospedale dei bambini il nostro grazie per permetterci di vivere questa bellissima esperienza, cercando sempre di portare un sorriso ai bambini”.