La più importante lezione di cinema del professore Michele Guerra davanti agli anziani del “Sidoli”. Che meraviglia! (di Andrea Marsiletti)

Il professore di storia del cinema Michele Guerra avrà davanti a sè un’aula speciale.

Non le abituali scene di studenti e studentesse dell’Università che, fino a quando non è diventato sindaco di Parma, assistevano alle sue lezioni per apprendere nozioni. La solita aula universitaria, come tante altre a Parma, come infinite altre in Italia.

Il 4 marzo accadrà qualcosa che non si è mai verificato a Parma, neppure in Italia, probabilmente nel mondo: Guerra dismetterà per due ore i panni del sindaco e terrà una lezione di cinema nella casa per anziani e nel centro diurno “Sidoli” di Parma sul cinema neorealista italiano, quello più vero del mondo, quello “del loro tempo”.

Guerra sarà il relatore della seconda tappa della rassegna 2026 di Proges (patrocinata dal Comune di Parma) “Storie che si incontrano – Le voci della città nei luoghi della cura” nella quale personalità della città hanno accettato la sfida di mettersi in gioco con gli ospiti delle case residenza per anziani, dei centri per la salute mentale, dei gruppi appartamento per persone disabili, inverando l’idea che anche questi spazi possono essere il teatro di eventi di altissimo livello, unici.

Tutto è partito con l’anteprima di novembre 2025 con il procuratore aggiunto della Procura di Bologna Lucia Russo, che ha fatto innamorare gli ospiti della CRA di Alberi con la sua competenza e e la sua umanità confrontandosi sil tema della violenza contro le donne (leggi). A febbraio il direttore della Gazzetta di Parma Claudio Rinaldi, sempre ad Alberi, ha raccontato la storia del giornale cittadino e come è cambiata l’informazione locale negli anni, omaggiando gli anziani con copie rare della Gazzetta (leggi). Ancora oggi qualche ospite ricorda quei pomeriggi, chiedendo all’animatrice: “Ma quando tornano la magistrata e il giornalista?“

Guerra accompagnerà gli anziani in un viaggio tra proiezioni, storie e volti che hanno segnato un’epoca: da “Ladri di biciclette” fino a “Roma città aperta”, film che non raccontavano solo storie, ma restituivano dignità ai vinti, ai poveri, agli esclusi, dando voce a chi spesso non ne aveva.

Seduti a semicerchio, chi in carrozzina, chi più autonomo, ci saranno uomini e donne che quei film li avevano visti da giovani, magari in sale affollate o nei cinema di quartiere. Rivederli oggi, attraverso il racconto del sindaco-professore, significherà riaprire cassetti della memoria, far riaffiorare emozioni, stagioni della vita. Qualcuno ricorderà il padre operaio, il passato da mondina suo o della mamma, qualcun altro le difficoltà del dopoguerra.

Il cinema, ancora una volta, diventerà ponte tra passato e presente.

Ma il valore dell’iniziativa va oltre l’aspetto culturale. In questo gesto si riflette un’idea precisa di comunità: stare accanto alle persone più fragili, riconoscerne il valore, investire tempo e competenze per creare relazioni e scambi autentici.

Portare il sapere universitario nei luoghi della cura significa affermare che nessuno è ai margini, che la cultura è un diritto di tutti, a ogni età.

Il neorealismo, con il suo sguardo partecipe e misericordioso, sarà lo strumento perfetto per parlare di oggi. Quelle storie di povertà, di resistenza, di solidarietà continuano a interrogarci, invitandoci a non voltare lo sguardo davanti alle fragilità del nostro tempo.

E alla fine non ci sarà il solito opulento e ridondante buffet istituzionale Una semplice merenda, con il sindaco, gli ospiti, i familiari.

Che meraviglia!

Andrea Marsiletti