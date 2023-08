La poetessa Mariangela Gualtieri protagonista del primo appuntamento di MUSICA IN-CHIOSTRO

Sarà “Voce che apre”, il “rito sonoro” di e con MARIANGELA GUALTIERI con la guida di CESARE RONCONI, ad aprire, nella X edizione del Festival della Parola, il cartellone di MUSICA IN-CHIOSTRO, la rassegna “fuori festival” dove “note e parole si incontrano”, si uniscono e si mescolano, dando vita a performances nelle quali la musica si alterna alla parola, la lettura al canto, la poesia alle arti visive, portando l’inchiostro di note, versi, componimenti in …chiostro.

E sarà proprio un chiostro, quello della Certosa di Parma, sede dell’Istituto di Istruzione del Corpo di Polizia Penitenziaria di Parma (in strada della Certosa, 20), a fare da cornice d’eccezione al rito poetico di Mariangela Gualtieri, già presentato nel 2020 alla Biennale di Venezia.

“Ho sempre prediletto la forma orale del verso, indagando ancor prima di cominciare a scrivere, ciò che determina il suo incanto fonico, il misterioso sodalizio fra voce e verso, fra respiro e verso, fra verso e silenzio. È nell’oralità che la poesia si fa musica, in quel rito semplice e accurato di qualcuno che la pronuncia e di una piccola comunità provvisoria che la ascolta. Voce che apre vorrebbe aprire tutti i canali fra i presenti e l’interiorità di ognuno, fra mente e cuore, fra sapienza e intuito, fra intelligenza e abbandono, fra visibile e invisibile. Come fa la musica”.

Mariangela Gualtieri è nata a Cesena, in Romagna. Si è laureata in architettura allo IUAV di Venezia. Nel 1983 ha fondato, insieme al regista Cesare Ronconi, il Teatro Valdoca, di cui è drammaturga. Fin dall’inizio ha curato la consegna orale della poesia, dedicando piena attenzione all’apparato di amplificazione della voce e al sodalizio fra verso poetico e musica dal vivo.

Fra i testi pubblicati: Antenata (Crocetti ed., 1992 e 2020), Fuoco Centrale (Einaudi, 2003), Senza polvere senza peso (Einaudi, 2006), Sermone ai cuccioli della mia specie (L’arboreto Editore, 2006), Paesaggio con fratello rotto (libro e DVD, Luca Sossella Editore, 2007), Bestia di gioia (Einaudi, 2010), Caino, (Einaudi, 2011), Sermone ai cuccioli della mia specie con CD audio (Valdoca ed., 2012), A Seneghe. Mariangela Gualtieri/Guido Guidi (Perda Sonadora Imprentas, 2012), Le giovani parole (Einaudi, 2015), Voci di tenebra azzurra (Stampa 2009 ed., 2016), Beast of joy. Selected poems (Chelsea Editions, New York, 2018), coautrice di Album dei Giuramenti e Tavole dei Giuramenti di Teatro Valdoca (Quodlibet, 2019), Quando non morivo (Einaudi, 2019), Paesaggio con fratello rotto (Einaudi, 2021), A braccia aperte (Carabba, 2022), L’incanto fonico. L’arte di dire la poesia (Einaudi, 2022).

L’ingresso allo spettacolo, in programma per le ore 21.00, è libero con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti (Email: info@festivaldellaparola.it; Whatsapp: 3207133650). L’ingresso degli spettatori prenotati dovrà avvenire entro le ore 20.40. Chi non avesse prenotato potrà comunque presentarsi dalle ore 20.45 per accedere in caso di eventuali rinunce.

In caso di maltempo il rito sonoro di Mariangela Gualtieri avrà luogo all’interno della Certosa, nella Chiesa di Sancta Maria Schola Dei, oggetto nerli anni scorsi di un importante intervento di restauro, dopo i danni provocati dai terremoti del 2012.

La rassegna MUSICA IN-CHIOSTRO proseguirà nelle serate successive approdando in diversi spazi di interesse storico architettonico del territorio: il 26 agosto alla PERGOLA DELLA CORALE VERDI, con lo spettacolo di teatro musicale “DIAMOCI DELLE ARIE. Come sopravvivere in un salotto dell’800” a cura di GABRIELE e GIANLUCA CAMPANINI con la compagnia Il Sogno, e il 27 agosto nel CHIOSTRO della CASA DELLA MUSICA, con “A CASA LORO” di GIULIO CAVALLI e NELLO SCAVO. Il 1° settembre sarà la volta della CORTE AGRESTI a Traversetolo con “LE GUERRE DI ULISSE” (voce narrante: LUCA VIOLINI, con la BANDA GIOVANILE JOHN LENNON, direttore: MIRCO BESUTTI, musiche: MARCO SOMADOSSI, su testo di testo di PATRIZIO BIANCHI); il 3 settembre al CENTRO CIVICO di Sorbolo arriverà “PAOLO JANNACCI – IN CONCERTO CON ENZO” (piano e voce: PAOLO JANNACCI, basso: MARCO RICCI, batteria: ROBERTO GUALDI, tromba: DANIELE MORETTO); infine, il 4 settembre, nella VILLA CAUMONT CAIMI di Felino, concluderà la rassegna “ELIO È PIERINO, IL LUPO E …ALTRE BESTIE”, voce solista: ELIO, chitarra: ETTORE DILIBERTO, con la FILARMONICA DI PARMA, direttore: DANILO GRASSI.