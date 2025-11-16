La Polizia di Parma piange Michele Rizzo, scomparso a 44 anni

La Polizia di Stato di Parma esprime profondo cordoglio per la scomparsa prematura dell’Assistente Capo Coordinatore Rizzo Michele, venuto a mancare il 12 novembre u.s. a seguito di una grave malattia.

Rizzo Michele, 44 anni, coniugato e padre di due bambini, era in forza alla locale Sezione Polizia Stradale di Parma. Dopo il corso di formazione presso la Scuola Allievi Agenti di Piacenza, nel maggio 2004 era stato assegnato alla Sottosezione Polizia Stradale di Berceto (Pr), ove ha prestato servizio fino all’inizio del 2013, anno in cui veniva assegnato alla Sezione Polizia Stradale di Parma, distinguendosi per professionalità, dedizione e senso del dovere, e dove ha svolto servizio sino al momento del decesso.

Le esequie verranno officiate domani, 15 novembre, alle ore 11.00, presso la Chiesa di San Marco, in Via Teresa Confalonieri Casati 5.

Il Questore di Parma, a nome di tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato della provincia, si unisce al dolore della famiglia, ricordando con stima e affetto il collega ed il suo servizio svolto con grande dedizione.