La polizia di Parma rintraccia e arresta un giovane rapinatore

La Polizia di Stato di Parma ha rintracciato e trasferito nella casa circondariale di Bologna uno dei tre giovani che si erano allontanati dalla comunità in Campania dove erano stati recentemente condotti. Il ragazzo era indiziato, insieme ad altri tre minori, di aver commesso una serie di rapine ai danni di coetanei nel mese di aprile 2025.

In particolare, in uno degli ultimi episodi, i tre ragazzi erano stati sottoposti alla misura restrittiva perché gravemente indiziati anche di aggressione a un giovane. Quest’ultimo, nei pressi di un supermercato, era stato avvicinato dai tre ragazzi, che, facendo credere di avere un coltello, si erano fatti consegnare 20 euro.

A seguito delle indagini condotte dalla Squadra Mobile, era stata emessa una misura cautelare di collocamento in tre diverse comunità per minorenni per i tre indagati.

Grazie all’attività di indagine della Squadra Mobile, il personale della Polizia di Stato è riuscito a rintracciare il giovane che si era allontanato dalla comunità campana nel centro cittadino. La sua violazione ha comportato l’aggravamento della misura cautelare, con il suo trasferimento nel carcere minorile.

Questura di Parma