La Polizia interviene a sedare una furiosa rissa nell’area ex Salamini

Continua l’attività di controllo del territorio, anche straordinario, coordinata dalla Squadra Volante della Questura di Parma che nei giorni appena trascorsi ha visto impiegate 56 pattuglie tra cui il Reparto Prevenzione di Reggio Emilia e 2 equipaggi della locale Polizia Municipale.

Servizi di controllo volti alla prevenzione e repressione dei reati, dell’attività di spaccio e all’accertamento di eventuali situazioni critiche inerenti al divieto di assembramenti.

Controlli effettuati in zona Oltretorrente, con particolare riferimento ai Viali Vittoria e dei Mille, nel quartiere San Leonardo, con particolare attenzione a Via Trento, via Brennero e via Brenta.

Sempre nei giorni scorsi, nel corso della notte, personale della Squadra Volante è intervenuto in Via Beneceto per una segnalazione di rissa che ha visto coinvolte almeno otto persone di cui alcune armate di catena, giunte sul posto su un furgone bianco e su un’autovettura.

Nell’occasione, stante la tipologia dell’intervento e la pluralità delle persone coinvolte, la sala operativa del 113 ha richiesto ed ottenuto l’appoggio anche di due equipaggi dell’Arma dei Carabinieri.

Gli agenti, giunti tempestivamente sul posto, non hanno rintracciato nessuno dei facinorosi segnalati; nel frattempo, però, un’ulteriore segnalazione ha riferito la presenza di un furgone bianco e di un’auto, nella zona ex Salamini: da questi mezzi sono stati visti scendere e fronteggiarsi due gruppi di 4 persone ciascuno

Recatisi velocemente nel luogo segnalato, gli operatori riscontravano la presenza di 8 persone, alcune visibilmente ferite, che si stavano fronteggiando mentre una Guardia Giurata cercava di evitare che venissero a contatto.

Poiché tutte le persone erano visibilmente agitate e per nulla collaborative sono state rapidamente ammanettate – anche grazie all’arrivo di altre pattuglie prontamente giunte luogo della rissa – al fine di calmare gli animi.

Da quanto appurato, la lite tra i 2 gruppi, composti rispettivamente da 4 persone occupanti il furgone bianco (risultato poi essere un pick-up) e da 4 persone occupanti l’altra auto, è nata per motivi di viabilità, dando vita dapprima a una lite verbale e poi ad un vero e proprio scontro fisico di tutte le persone coinvolte.

Le perquisizioni personali dei soggetti coinvolti hanno esito negativo mentre quelle effettuate sui veicoli hanno permesso il rinvenimento e il sequestro, sul pick-up, di una catena della lunghezza di 2,5 metri, utilizzata dagli occupanti del veicolo e chiaramente notata dai testimoni.

Raccolte le dichiarazioni di questi ultimi, gli 8 soggetti, 3 marocchini, 2 romeni, 2 italiani ed 1 pachistano, tutti con età ricompresa tra i 18 ed i 24 anni, di cui 2 solamente residenti in Parma, venivano indagati in stato di libertà per rissa aggravata e danneggiamento aggravato, avendo ogni fazione danneggiato il veicolo della controparte.

Uno solo dei partecipanti alla rissa ha chiesto di ricorrere alle cure mediche e dopo le visite in PS, è stato ricoverato per frattura condilo mandibolare destra, con prognosi di 30 giorni.

In termini numerici, nel corso dei vari servizi realizzati nella settimana, sono state controllate più di 305 persone, 107 autoveicoli, denunciate 15 persone e contestati 4 illeciti amministrativi.

Questura di Parma