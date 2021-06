La Polizia Locale sventa un furto di rame al cimitero di Ugozzolo

Furto di rame sventato dalla Polizia Locale nel cimitero di Ugozzolo. Professionisti del crimine in azione ieri al cimitero di Ugozzolo: erano circa le 23 quando, approfittando del posto isolato e della notte, si sono messi a smontare dei pluviali. Pensavano di mettere a segno un facile colpo, ma gli è andata male.

Ecco cosa è successo: i ladri hanno aperto un varco nella recinzione del cimitero ed hanno iniziato a smontare grondaie e pluviali in rame. La cosa non è passata inosservata. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale di Parma, inviata per verificare l’andirivieni sospetto segnalato da alcuni cittadini. Gli agenti li hanno colti sul fatto. I ladri, scoperti, si sono dati alla fuga dileguandosi nei campi. Sul posto sono stati rinvenuti la refurtiva e gli arnesi utilizzati per lo scasso.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore alla Sicurezza, Cristiano Casa. “Il costante monitoraggio del territorio costituisce per l’Amministrazione una priorità. Sono grato agli agenti della Polizia Locale che operano per la tutela della sicurezza. Resta fondamentale, in questo, la collaborazione dei cittadini e dei gruppi di controllo di vicinato: segnalare in modo tempestivo azioni e mezzi sospetti è fondamentale per mettere in atto azioni di controllo, di verifica e di indagine da parte della Polizia Locale.