Una Volante della Polizia, transitando in viale Piacenza, per gli abituali controlli per il contenimento Covid19, ha notato un gruppetto di anatroccoli che si stava dirigendo verso il fiume… ma arrivati sul ponte non sapevano come scendere verso la Parma.

I piccolini gironzolavano per strada.

Insieme a un passante, gli agenti hanno impedito che potessero essere schiacciati e li hanno messi all’interno di una busta e portati sul greto del fiume al sicuro.