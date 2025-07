La Polstrada di Parma ferma un camion sulla A1 con 200mila euro di profumi rubati

La Polizia di Stato di Parma ha recuperato profumi e altri prodotti per la cura della persona dal valore di mercato di circa 200.000 euro.

Nei giorni scorsi, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Parma, durante un’attività di vigilanza lungo l’autostrada A1, poco dopo il casello del capoluogo in direzione Milano, ha intimato l’alt a un autocarro telonato immatricolato in Polonia, con a bordo solo il conducente.

L’autista, invece di fermarsi, ha effettuato una manovra improvvisa e pericolosa, sterzando verso il lato destro della carreggiata e fermando il mezzo contro il guardrail. Successivamente, ha abbandonato il veicolo e si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce nella campagna circostante, approfittando dell’oscurità.

I poliziotti hanno quindi avviato un’accurata verifica del mezzo, scoprendo che erano state apposte targhe false. La scoperta più importante è stata che all’interno del furgone erano stati trovati numerosi sacchi per la spazzatura contenenti circa 4.400 confezioni di profumi e prodotti per la cura della persona di marche note nel settore cosmetico. Il valore di mercato di tutta la merce è stato stimato in circa 200.000 euro.

Gli accertamenti condotti dalla Squadra di Polizia Giudiziaria hanno permesso di risalire al fatto che la merce proveniva da un furto commesso poche ore prima in una ditta di commercio di prodotti di bellezza a Pistoia. Il furto era stato messo a segno da un vero e proprio commando di oltre 10 persone, che aveva utilizzato tecniche paramilitari.

Al termine delle indagini, la merce recuperata è stata sottoposta a sequestro su disposizione della Procura della Repubblica di Parma, che ha coordinato le attività. Successivamente, la merce è stata restituita all’avente diritto.