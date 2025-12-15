La “prima” della Toscanini Academy al Teatro di Ragazzola: “Da Vienna ai Balcani”

Per la prima volta al Teatro di Ragazzola, sabato 20 dicembre alle ore 21.15, la giovane formazione della Toscanini Academy, diretta dal maestro Massimo Ferraguti, propone il concerto “Da Vienna ai Balcani”, un viaggio musicale che attraversa continenti e secoli, dove i sassofoni dell’ensemble di Toscanini Academy diventano narratori di storie senza tempo. Dalla passione verdiana alle sinfonie rossiniane, dalle atmosfere berlinesi degli anni ’20 di Kurt Weill fino ai ritmi ungheresi di Brahms e alle danze spagnole di Moszkowski. Ma il vero incanto inizia quando la musica abbatte ogni confine: dal choro brasiliano al jazz di New Orleans, dai blues gershwiniani alle melodie gitane dei Balcani. Sydney Bechet incontra Henghel Gualdi, l’Europa dialoga con l’America, e le tradizioni popolari si fondono con i grandi classici in un caleidoscopio sonoro che celebra l’universalità della musica. Un concerto dove ogni nota racconta un mondo diverso.

Il concerto si apre con le musiche di Giuseppe Verdi, il gigante dell’opera italiana. La Bohemienne dal Trovatore offre un assaggio del suo genio melodico e della sua capacità di evocare atmosfere intense e passionali. Segue Gioachino Rossini, il maestro del Bel Canto e dell’Opera Buffa. Le sue sinfonie, come quelle de Il Barbiere di Siviglia e La Gazza Ladra, sono un tripudio di brio, eleganza e inventiva timbrica. Un salto temporale nel ‘900 porta a Kurt Weill e alla sua Opera da tre soldi. Qui l’atmosfera cambia radicalmente: siamo proiettati nella Berlino degli anni ’20, con elementi di cabaret, jazz e musica classica. Si prosegue con la Danza ungherese n. 5 di Johannes Brahms, capolavoro di virtuosismo e passione, ricca di ritmi vivaci e melodie malinconiche ispirate al folklore ungherese.

Infine, le Danze spagnole di Moritz Moszkowski chiudono la prima parte con un’esplosione di colori e ritmi iberici, mostrando la fascinazione ottocentesca per le sonorità esotiche e la vivacità della musica popolare. A seguire il programma è un vero e proprio giro del mondo musicale, con una celebrazione della diversità musicale, un mosaico di influenze che spazia dal jazz al choro brasiliano, dal blues alle sonorità balcaniche, unendo gli ascoltatori in un’esperienza sonora senza confini. Qui il confine tra “classico” e “popolare” si dissolve, lasciando spazio alla pura espressione musicale e all’improvvisazione. Le sonorità brasiliane con Doce de Coco di J. do Bandolim, un brano che evoca la dolcezza e il ritmo contagioso della musica del Sud America si alternano a Si tu vois ma mère di Sidney Bechet, un’icona del jazz tradizionale di New Orleans caratterizzato dalla fluidità e dall’espressività tipiche del clarinetto o del sassofono di Bechet.

Un omaggio a due star della musica, Henghel Gualdi e George Gershwin, lo troviamo in Blues da Americano a Parigi. Questo brano è un ponte tra la raffinata composizione di Gershwin e l’arte interpretativa di Gualdi, famoso per la sua maestria nel jazz e per aver introdotto il clarinetto jazz in Italia. Il brano America, ancora legato a Henghel Gualdi, accentua le sonorità e lo spirito del jazz americano, riprendendo temi noti e proponendo un’interpretazione armonica originale. Il programma si conclude con Adrian Sical e le sue Hurichestra e Hora Lautareasca. Qui siamo proiettati nell’affascinante mondo della musica gitana, con melodie malinconiche ma ricche di energia, ritmi incalzanti e armonie evocative. Queste musiche, spesso legate alla tradizione “lautareasca” (dei musicisti tradizionali), offrono un finale vibrante e culturalmente ricco, dimostrando come la musica possa superare ogni barriera geografica e stilistica.

I biglietti per il concerto, costo 16 euro, si possono prenotare al numero 339.5612798. Per altre informazioni www.teatrodiragazzola.it

