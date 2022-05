La proposta di Effetto Parma per il nuovo Stadio Tardini, Palasport e Piscina di Via Zarotto

Lo sport può essere al tempo stesso strumento di educazione per i più giovani e veicolo di promozione del territorio, come Effetto Parma lo abbiamo sempre sostenuto, motivo per cui in questi anni abbiamo dedicato oltre 15 milioni in piani straordinari dedicati ad impianti sportivi, e solo per il 2022 sono previsti altri 4 milioni. Queste sono state scelte dettate dell’importanza di strutture adeguate.

Rinnoveremo lo stadio con 100 milioni di investimento privato, un’opportunità per dotare Parma di un impianto in grado di ospitare non solo importanti manifestazioni sportive, ma anche concerti che oggi non riescono ad approdare nella nostra città.

Il Palasport è da sempre un contenitore multidisciplinare, in cui la pallavolo ha scritto le pagine più importanti. Per riportarlo al passo coi tempi abbiamo già messo in sicuro 9 milioni di investimenti tra finanziamento del comune e fondi PNRR, un primo passo verso una riqualificazione complessiva.

La piscina Ferrari di Via Zarotto è da sempre la piscina comunale per eccellenza, lo sanno tutti i parmigiani. Purtroppo, però l’impianto originale è arrivato a fine vita: è necessario ristrutturarlo integralmente ed individuare una gestione caratterizzata da spazi assegnati direttamente dal comune nelle ore pomeridiane.

Effetto Parma