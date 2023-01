La Prorettrice dell’Università di Parma Sara Rainieri eletta Presidente dell’Associazione della Fisica Tecnica Italiana

Sara Rainieri, docente del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma e Prorettrice alla Didattica e Servizi agli Studenti, è stata eletta Presidente dell’Associazione della Fisica Tecnica Italiana per il triennio 2023-2025. L’elezione, per il mandato che si avvierà dal 1° marzo, è avvenuta in occasione dell’Assemblea annuale dell’Associazione che si è svolta a Roma nei giorni scorsi.

L’Associazione, che raccoglie più di 400 docenti dei settori scientifico disciplinari Fisica Tecnica Industriale (ING-IND/10) e Fisica Tecnica Ambientale (ING-IND/11), promuove la ricerca scientifica e le attività didattiche, normative e applicative che rientrano nell’area culturale della Fisica Tecnica, e definisce strategie di indirizzo armoniche con le prospettive di sviluppo tecnico-scientifico, economico e sociale del Paese. L’Associazione agisce anche come interlocutore a livello istituzionale, per rappresentare i punti di vista e le proposte della Fisica Tecnica Italiana.

La prof.ssa Rainieri sarà coadiuvata dal neo-eletto Consiglio direttivo, composto dai docenti Ciro Aprea (Università di Salerno), Maurizio Cellura (Università di Palermo), Luigi Pietro Maria Colombo (Politecnico di Milano), Massimo Corcione (Sapienza Università di Roma), Vincenzo Corrado (Politecnico di Torino), Costanzo Di Perna (Università Politecnica delle Marche), Alessandro Franco (Università di Pisa), Andrea Gasparella (Libera Università di Bolzano), Paolo Tartarini (Università di Modena e Reggio Emilia) e Giuseppe Peter Vanoli (Università del Molise).