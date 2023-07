La Provincia aggiorna gli elenchi degli idonei per i profili amministrativi

La Provincia di Parma ha pubblicato oggi, 12 luglio 2023, sul portale inPA e sul suo sito web gli avvisi per l’aggiornamento dell’elenco degli idonei per i profili di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CONTABILE (Area Istruttori) per i diplomati e FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – CONTABILE (Area Funzionari e della elevata qualificazione) per i laureati.

L’elenco degli idonei è una procedura selettiva speciale che non si conclude con una graduatoria di merito, bensì con l’approvazione di un elenco di idonei ovvero di candidati adatti a ricoprire un determinato profilo professionale a cui la Provincia e gli enti convenzionati del territorio attingono in modalità semplificata per ricoprire specifici posti.

Si tratta di una opportunità importante per i giovani che aspirano ad entrare nella pubblica amministrazione. Questa modalità, infatti, permette agli idonei di essere “interpellati” dai vari enti convenzionati nell’ambito provinciale per l’eventuale successiva assunzione, che può avvenire sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Per i Comuni il vantaggio è quello di potere assumere nuovo personale già selezionato, evitando le lunghe e costose procedure dei concorsi in proprio.

Tali procedure hanno infatti portato all’assunzione tra la Provincia di Parma e i Comuni del territorio, nel giro di circa un anno, di oltre quaranta unità aventi il profilo di Istruttore Amministrativo e dieci unità aventi il profilo di Funzionari Amministrativi.

L’elenco degli idonei dura tre anni e va aggiornato almeno ogni anno, incrementandolo con nuovi idonei, a seguito di nuove procedure selettive;

Gli elenchi in questione erano stati infatti approvati lo scorso anno (profilo di Istruttore Amministrativo approvato in data 31 maggio 2022 – profilo di Funzionario Amministrativo approvato in data 15 giugno 2022 e da qui la necessità di procedere all’aggiornamento.

La procedura creata permette ai candidati di iscriversi comodamente da casa accedendo alla piattaforma di raccolta delle candidature tramite SPID, tramite il link presente sul sito della Provincia di Parma, Amministrazione trasparente, Bandi di concorso. Dalle statistiche il tempo necessario medio per concludere l’iter (comprensivo del pagamento della tassa concorsuale) si aggira intorno ai 10 minuti.

L’Ente fa presente che tutte le indicazioni necessarie per la compilazione della domanda e per lo svolgimento della successiva fase selettiva sono pubblicate sul sito internet della Provincia di Parma nell’apposita sezione amministrazione trasparente\bandi di concorso https://www.provincia.parma.it/amministrazione-trasparente/concorsi e nella pagina dedicata ai due avvisi, saranno presenti i link di reindirizzamento alla compilazione della domanda, al pagamento della tassa concorsuale e saranno pubblicate inoltre tutte le istruzioni necessarie sia per effettuare il pagamento della tassa concorsuale, sia per le attività di check requirement indispensabili per effettuare la successiva prova selettiva, nel caso in cui questa sia effettuata a distanza.

In caso di difficoltà, nell’ambito della piattaforma, è presente l’help desk collegato direttamente all’Ufficio Concorsi della Provincia di Parma, che risponde direttamente ai candidati.

Non è necessario inviare richieste tramite altri canali oltre a quello presente nell’ambito della piattaforma, in quanto la stessa è attiva tutti i giorni H 24; alle risposte provvedono le unità assegnate all’ufficio concorsi generalmente in orario d’ufficio

Solo in caso di necessità di ulteriori informazioni sull’avviso di selezione, potete scrivere alla mail concorsi@provincia.parma.it , lasciando il proprio recapito telefonico o di posta elettronica per poter essere richiamati o ricontattati.

Il Presidente Massari Andrea, unitamente alla delegata Tonini Sara e al Dirigente del Personale Menozzi Iuri, invitano gli interessati a presentare domanda nei termini indicati dallo stesso avviso, nonché gli enti del territorio e gli ordini professionali a pubblicizzare tale avviso sui propri siti.

L’avviso ha scadenza per tutti i candidati l’11 AGOSTO 2023 ad eccezione dei candidati residenti o domiciliati nei territori cui all’ All. 1 del DL 61/2023, i cui termini di presentazione delle domande di partecipazione,sono posticipati al 30 SETTEMBRE 2023, salvo eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede di conversione del succitato DL 61.