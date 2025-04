La Provincia di Parma approva il bilancio consuntivo con un avanzo di 8 milioni di euro per strade e scuole

La Provincia di Parma dispone di un “tesoretto” di 8 milioni di euro che potrà essere utilizzato per la sistemazione delle strade, per gli interventi per contenere le frane e per migliorare l’edilizia scolastica.

È emerso nel corso dell’ultimo Consiglio provinciale che ha approvato il rendiconto della gestione 2024 con i voti favorevoli della maggioranza e l’astensione dei consiglieri di minoranza Massimo Cazzini, Federica Di Martino e Diego Giusti.

“L’avanzo disponibile – spiega Alessandro Fadda, presidente della Provincia di Parma – ammonta a 8 milioni di euro. Di questi 3 milioni di euro derivano dagli avanzi degli esercizi precedenti: si tratta di 1 milione di euro svincolato a seguito di accordi con la Regione per la cessazione di alcune deleghe non più in carico alla Provincia e di altri 2 milioni di euro a loro volta svincolati perché non ci sono state perdite da parte delle partecipate della Provincia.

I 5 milioni di euro rimanenti derivano dall’esercizio 2024 e sono così ripartiti: 3 milioni sono il frutto di maggiori entrate (soprattutto entrate tributarie come Ipt e Rc Auto), mentre 2 milioni di euro sono economie di bilancio, una cifra che possiamo definire fisiologica nell’ambito di un bilancio che cuba, nel complesso, circa 100 milioni di euro.

Un aspetto decisivo è che il 30% dell’avanzo si è determinato nel mese di dicembre, quindi successivamente alle ultime possibilità di effettuare variazioni di bilancio, motivo per cui si è determinata una cifra significativa in avanzo”

Ma come potranno essere utilizzate queste somme?

A spiegarlo lo stesso presidente Fadda: “Si potranno usare per fronteggiare le situazioni maggiormente critiche in capo alla Provincia: manutenzione e miglioramento di 1.200 km di strade ed oltre 800 ponti; gestione di oltre 100 movimenti franosi e miglioramento degli edifici scolastici per l’istruzione secondaria di secondo grado visto che a Parma gli studenti e le studentesse delle superiori sono in un trend di costante crescita numerica”.

A sottolineare l’importanza di investire nel miglioramento della viabilità anche il vicepresidente Daniele Friggeri: “Quasi ogni settimana dobbiamo intervenire per fronteggiare movimenti franosi sulle nostre strade: è successo così, negli ultimi giorni, per Sp359 e per la Sp110”.

Nell’annunciare il proprio voto di astensione, dalla minoranza è giunto l’appello ad una distribuzione equa in tutto il territorio provinciale degli interventi che deriveranno dall’applicazione dell’avanzo di bilancio.

Nel corso del Consiglio provinciale si è parlato anche della recente sistemazione e riapertura al traffico della Sp15 ad Armorano, a seguito di un’interrogazione in merito da parte del consigliere Giusti, e dello stanziamento di 19mila euro per un intervento di somma urgenza nell’area di Food Farm.