La Provincia di Parma contro la violenza sulle donne in un video

“L’amore incondizionato è l’unico antidoto contro la violenza sulle donne. Facciamo, ogni giorno, un gesto concreto per seminare quell’amore incondizionato”. 

Questo il messaggio che la Provincia di Parma – per voce di Sandra Boriani, consigliera alle Pari opportunità e ai diritti – diffonde in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Il messaggio accompagna un breve video (disponibile a questo link: https://we.tl/t-pBa7C3O9eJ) nel quale il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda; il vicepresidente Daniele Friggeri, i consiglieri provinciali e i dipendenti dell’ente di Palazzo Giordani sorreggono un cartello con la scritta “Basta violenza sulle donne”. 

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, inoltre, Palazzo Giordani è stato illuminato di arancione su proposta di Inner Wheel Parma Est per aderire alla campagna “Orange the world” delle Nazioni Unite per la prevenzione e l’eliminazione della violenza di genere, in programma sino al 10 dicembre.

“L’obiettivo – spiega il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda – è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica in merito al tema della violenza contro le donne e promuovere azioni concrete per prevenire e combattere qualsiasi forma di violenza”.


