La Provincia noleggia 6 nuove aule prefabbricate per l’Itis Leonardo Da Vinci

Entro metà dicembre la Provincia di Parma consegnerà all’Itis Leonardo Da Vinci sei nuove aule prefabbricate, che andranno a sopperire alla mancanza di aule per l’aumento degli studenti iscritti quest’anno, con quattro nuove classi.



La decisione della Provincia di ricorrere al noleggio di aule prefabbricate è dovuta alla necessità di stringere i tempi per dare risposte tempestive all’esigenza di aule per l’anno scolastico 2021/2022.

Si tratterà comunque di spazi che garantiranno condizioni ottimali per l’attività didattica, con elevate prestazioni acustiche sia energetiche, grazie ai pannelli di 15 cm di isolante termico, i serramenti con doppi vetri, gli impianti termici adeguati.



“Stiamo vivendo oggi una condizione di emergenza, che deriva dal fatto che per anni le Province non sono state in grado di assolvere la loro funzione – spiega il Vice presidente della Provincia Giuseppe Delsante – Negli ultimi 3 anni a fronte di un riconoscimento di competenze e risorse economiche più consistente la Provincia si è resa immediatamente protagonista di un percorso di miglioramento delle strutture scolastiche.”



“Tra i numerosi progetti intrapresi dalla Provincia, figurano anche significativi potenziamenti della rotazione di spazi per il Polo Toscana, una delle realtà fondamentali del sistema della formazione provinciale – afferma il Delegato provinciale alla Scuola Aldo Spina – Non potevamo attendere la concretizzazione di questi progetti per dare le giuste risposte alla comunità scolastica e abbiamo deciso, d’intesa con i dirigenti interessati, di allestire spazi con carattere temporaneo, attivando contratti di noleggio. Sottolineiamo che in ogni caso si tratterà di ambienti particolarmente curati dal punto di vista qualitativo che garantiranno ai nostri ragazzi e ai loro docenti condizioni di confort adeguate, grazie anche al lavoro particolarmente accurato da parte dei nostri uffici.”



SCHEDA TECNICA

Si tratta di un edificio prefabbricato su 2 piani fuori terra, di 230,90 mq di pianta, alto complessivamente 7,20 ml, con due scale esterne metalliche di sicurezza, completo di impianti idraulici, meccanici ed elettrici, collocato all’interno dell’area cortilizia dell’ITIS Da Vinci /Liceo Bertolucci di Via Toscana.

L’edificio è noleggiato per 22 mesi.

La cantierizzazione ha dovuto tener conto anche delle interferenze con l’attività scolastica avviata a pieno regime, degli ingressi/uscite delle quattro scuole presenti, dei loro piani di evacuazione e delle norme COVID in vigore.

Il costo dell’intervento è di complessivi 505 mila euro, tra realizzazione e noleggio.

Tempi: i lavori sono iniziati il 22 luglio e termineranno entro metà dicembre, con la consegna delle 6 aule complete, all’Istituto Da Vinci.