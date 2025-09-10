La Rappresentante di Lista al Monte Food, il festival delle eccellenze alimentari a Monticelli

Monticelli Terme si prepara a vivere due giorni di gusto, cultura e musica con la terza edizione del Monte Food Festival, in programma venerdì 12 e sabato 13 settembre. La manifestazione, dedicata alle eccellenze alimentari del territorio, conferma il suo ruolo di evento di riferimento nazionale, capace di unire tradizione, innovazione e intrattenimento.

Tra i momenti più attesi, spicca il concerto de La Rappresentante di Lista, che chiuderà la loro tournée estiva proprio a Monticelli con l’unica data completamente gratuita. Una serata che promette di portare sul palco la creatività e l’energia della band siciliana, nota per il suo mix originale di musica pop, elettronica e teatralità.

Ma il festival non è solo musica. Venerdì 12 settembre l’apertura sarà affidata al Parmigiano Reggiano Show e al Talk Show sul mondo agroalimentare, moderato dai giornalisti di 12TV Parma, seguito da esibizioni live di artisti parmigiani come Culpable, Antonio Benassi Band e Dj Frambo.

Per due giorni, Monticelli si trasformerà in un palcoscenico diffuso: dall’Ara Zinelli a via Marconi, da piazza Fornia a via Montepelato Sud, tra laboratori per bambini, cooking show, degustazioni e attività dedicate alla valorizzazione delle filiere locali. Non mancheranno le novità: per la prima volta il festival si espande al territorio circostante, con Insolito Festival, in programma sabato 13 settembre a Palazzo Civico di Montechiarugolo, con uno spettacolo dedicato alla storia del caffè.

«Monte Food Festival celebra le eccellenze alimentari, ma anche il ruolo della cucina e della gastronomia italiane nel mondo – commenta il sindaco di Montechiarugolo, Daniele Friggeri –. Questa edizione ha coinvolto in maniera straordinaria produttori, ristoratori e associazioni locali. L’ospitare La Rappresentante di Lista dopo la loro data romana crea un fil rouge tra il nostro territorio e quello nazionale, dal cibo alla musica».

Secondo l’assessore alla Promozione territoriale Giuseppe Meraviglia, «il festival unisce qualità dei prodotti e intrattenimento, diventando un punto di riferimento non solo locale per la promozione del territorio e dell’ospitalità».

Il Monte Food Festival è promosso grazie al contributo di sponsor storici come Mutti e il Consorzio del Parmigiano Reggiano, insieme a nuove realtà del territorio, a sottolineare l’importanza del legame tra eccellenze locali e valorizzazione culturale.

Il programma completo dell’evento, in aggiornamento, è consultabile su www.visitmontechiarugolo.it e sui canali social ufficiali del festival.