La rassegna cinematografica “Memori(e) – Cinema in Villa”: il 7, 14 e 21 agosto a Montechiarugolo

In quante declinazioni possibili il cinema può dare forma alle nostre “MEMORI(e)”? Questo il tema dell’edizione 2025 della consueta rassegna estiva che il Comune di Montechiarugolo organizza a Villa La Vignazza, insieme all’associazione 24FPS: tre proiezioni di film indipendenti (a ingresso libero), tre generi diversi, tre forme possibili di memorie individuali e collettive.

Ci sono memorie collettive come quelle catturate dalle cineprese di giovanissimi cineamatori (tra questi Antonio Marchi) che filmano, documentano e testimoniano il periodo che va dalla caduta del fascismo alla Liberazione, culminando negli ultimi dieci giorni di aprile del 1945.

È quanto accadrà con il film “La liberazione, un film di famiglia”, il 7 agosto alle 21, accompagnato da una sonorizzazione dal vivo del musicista Guglielmo Pagnozzi, omaggio all’ 80° anniversario della Liberazione d’Italia. Sono immagini che vengono dal basso, testimoni oculari della Storia: la lotta partigiana, i bombardamenti che sventrano le città, la fuga dei tedeschi. Un viaggio nel tempo e nello spazio, attraverso immagini di diversa provenienza territoriale, tra Lazio, Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna attraverso piccole cineprese partigiani, soldati, preti e “normali cittadini” hanno sentito l’esigenza di documentare a futura memoria – e, in alcuni casi, a loro rischio e pericolo – la Storia nel suo accadere.

Ci sono memorie autobiografiche, filtrate dal racconto del cinema d’animazione come nel film di Jean-François Laguionie “Una barca in giardino”, il 14 agosto alle 21, una storia ambientata nella Francia del dopoguerra, filtrata dai ricordi dell’undicenne François che assiste nel piccolo giardino della sua casa alla costruzione, da parte dei suoi genitori, in particolare il padre adottivo, di una barca a vela, replica a grandezza naturale di quella attraverso cui il navigatore Joshua Slocum (1884-1909) effettuò la prima circumnavigazione in solitario del globo. “Una barca in giardino” incrocia il romanzo storico con il romanzo di formazione, affidando le memorie di un ragazzo alle pagine delicate del cinema di animazione.

Ci sono memorie private, quasi diaristiche, quelle che confluiscono nel documentario rivelazione “No More Trouble – Cosa rimane di una tempesta” di Tommaso Romanelli previsto il 21 agosto alle 21, alla presenza del regista. “No More Trouble – Cosa rimane di una tempesta” è la storia di un padre, di una madre e di un’onda assassina ma soprattutto è l’indagine sentimentale di un figlio che di quel giovane padre, così appassionato e avventuroso, non ricorda nulla. È la notte del 3 aprile 1998, al largo delle coste francesi, l’equipaggio di Giovanni Soldini, a un passo dal record sulla traversata atlantica New York-Cape Lizard, sta fronteggiando una depressione atmosferica violentissima: mare forza 9, raffiche a 80 nodi, onde di 25 metri. Andrea Romanelli, ingegnere, si trova al timone di FILA, barca del futuro che lui stesso ha progettato pochi mesi prima, quando in un istante un’onda anomala gigantesca la fa rovesciare. Andrea è l’unico disperso e non sarà mai più ritrovato. Venticinque anni dopo, attraverso il linguaggio del cinema, la memoria diretta dei testimoni e la potenza dei materiali d’archivio, Tommaso Romanelli avvia una ricerca alla scoperta del padre, l’ingegnere visionario, il velista senza paura, il dolcissimo marito, e così, il viaggio di un padre, l’ultimo, diventa il viaggio di un figlio tra le correnti della memoria.

“Ogni anno questa rassegna è l’occasione per trascorrere qualche ora di svago ma anche per riflettere insieme su temi importanti – commenta il sindaco di Montechiarugolo Daniele Friggeri -. Il cinema racconta storie: storie di uomini, di Resistenza, di famiglie e così ci permette di non dimenticare. È uno dei linguaggi che quest’anno abbiamo scelto per ricordare da dove vengono le radici della nostra libertà e della nostra democrazia. Siamo felici di poter proporre la proiezione di tre bellissime pellicole gratuitamente. La cultura, così come la memoria, deve poter essere alla portata di tutti”.

“Anche quest’anno abbiamo fortemente voluto una rassegna di cinema indipendente, che affrontasse uno stesso tema, quello della memoria, protagonista di tanti nostri eventi in un anno ricco di anniversari importanti, declinandolo in diversi generi e con diverse prospettive – gli fa eco l’assessore ai Servizi Culturali Laura Scalvenzi -. Il tema della memoria è importante poiché fortemente connesso al tema identitario dell’uomo, sia nella sua dimensione individuale sia in quella collettiva. Ancora una volta dunque un cinema che non è visto come puro intrattenimento, ma che si fa strumento di riflessione e di crescita per la comunità. Un grandissimo grazie all’associazione 24fps per aver trasformato l’idea in proposta di qualità e alla famiglia Lalatta Costerbosa, che ogni anno ci ospita nella sua splendida villa”.



L’ingresso alle proiezioni è libero fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata tramite sms/Whatsapp al 349 1195644.