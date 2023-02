La ricercatrice dell’Unipr Cristiana De Filippis nel gotha dei matematici europei

Cristiana De Filippis, ricercatrice del Dipartimento di Scienze Matematiche Fisiche e Informatiche dell’Università di Parma, dove insegna Analisi matematica, è stata eletta nella corte iniziale della European Mathematical Society Young Academy, che include soltanto trenta matematici e matematiche in tutta Europa. L’Accademia è destinata a raccogliere il meglio della matematica europea tra le giovani generazioni e avrà importanti compiti propositivi e consultivi.

La nomina di Cristiana De Filippis rappresenta un importante riconoscimento non solo personale: è uno dei maggiori riconoscimenti scientifici arrivati all’Università di Parma negli ultimi anni e conferma il livello di assoluta eccellenza della matematica parmigiana.

Cristiana De Filippis, dopo aver conseguito il dottorato di ricerca all’Università di Oxford, ha deciso di rientrare in Italia attratta dalla qualità della ricerca in matematica svolta all’Università di Parma, che ospita alcuni tra i matematici di maggiore impatto al mondo secondo tutte le banche dati di riferimento e gruppi di ricerca di grande riconoscimento internazionale. La stessa Cristiana De Filippis risulta essere, secondo la banca dati dell’American Mathematical Society, la persona più citata al mondo nel suo anno di dottorato. I suoi contributi al Calcolo delle Variazioni, che hanno permesso di dare una risposta ad alcune delicatissime questioni aperte nella teoria delle equazioni ellittiche, l’hanno resa una delle matematiche più note a invitate al mondo della sua generazione e le hanno fruttato riconoscimenti come il G-Research Prize ottenuto in Gran Bretagna e il premio Iapichino dell’Accademia Nazionale dei Lincei.

Dichiarazioni

Paolo Andrei, Rettore dell’Università di Parma: “Desidero fare le più vive congratulazioni mie e dell’Ateneo alla dott.ssa De Filippis per questa nomina, che la colloca in un novero ristrettissimo di matematiche e matematici di grande prestigio a livello europeo. Si tratta di un riconoscimento a lei e anche alla scuola di matematica del nostro Ateneo, che è davvero di altissimo livello e che con la sua presenza si rafforza ulteriormente”.

Susanna Terracini, professoressa ordinaria di Analisi Matematica all’Università di Torino, membro del comitato esecutivo della EMS: “Si tratta di un incarico di grande importanza e responsabilità. L’accademia avrà un ruolo propositivo e consultivo, si occuperà di promuovere convegni, attività e della nomina di vari comitati scientifici attivi in Europa. Cristiana De Filippis, con il suo incredibile curriculum e la sua mente brillante, rappresenta il futuro della nostra disciplina. Questa nomina è un importante riconoscimento non solo per lei, ma per tutta l’Università di Parma”

Jan Kristensen, Direttore del corso di studi per il Dipartimento di matematica dell’Università di Oxford: “Si tratta di un grande onore per le Università di Oxford e di Parma, ma anche per tutta la comunità matematica italiana. Cristiana De Filippis ha conseguito il dottorato da noi a Oxford con una tesi di eccezionale livello in teoria della regolarità, uno dei campi più difficili della matematica e di più lunga tradizione. Ha successivamente dato una serie di importanti contributi che l’hanno portata rapidamente ad essere uno dei maggiori esperti del settore”.