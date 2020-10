La rinascita batte il tempo e il gadget “inaspettato”

“Lieta di vedere che la mia lettera al Sindaco ha avuto seguito. Gli scrissi in maggio e gli proposi proprio questa mascherina. La lettera la inviai al Comune (preannunciandola con cortese msg privato al destinatario) e poi alla Gazzetta di Parma che ne pubblicò uno stralcio ma anche in poco la mia proposta c’era tutta, leggibile dalla città. Proponevo gadget per Parma 20+21 come la mascherina gialla qui riprodotta, da far realizzare da artigiani della città o provincia che avevano affrontato le chiusure dell’attività. Ripeto, lieta di vederla realizzata ma io ancora aspetto una risposta dal Sindaco Federico Pizzarotti.”

Lo scrive Gabriella Corsaro, esponente del Pd di Parma, che pubblica anche il testo della lettera del maggio 2020.

Gentile Sindaco Federico Pizzarotti

.

siamo e saremo ancora la Capitale italiana della Cultura. Navigavamo già in un mare di bellezza, ma una tempesta inimmaginabile ha infranto le nostre aspettative: ora abbiamo una nuova occasione, ora “la rinascita batte il tempo”, perché c’è nuovo tempo di futuro.

.

La notizia del prolungamento di Parma2020 è meravigliosa, ne avevamo bisogno. E allora perché non provare a trasformarla in una nuova speranza e farne un’opportunità anche per i tanti artigiani della città, affidando loro

la realizzazione dei gadget di Parma 2020+21?

.

A dispetto degli studi in materia pubblicitaria o delle teorie sugli strumenti di vendita, che suggeriscono di non accostare un prodotto a una crisi, specie ad una pandemia, si potrebbero immaginare presidi di protezione individuale, cioè mascherine la cui realizzazione può essere affidata a quelle piccole aziende e quegli artigiani che hanno accusato le più gravi sofferenze dopo questi mesi di forzato sacrificio.

Mascherine gialle con il logo della Capitale della Cultura e del logo del Comune: un “inaspettato” gadget realizzato a Parma che potrà servire per ritrovarci con spirito più rasserenato nei luoghi di cultura e far rinascere tante realtà parmigiane e parmensi.

Non è certamente di mia competenza compiere valutazioni tecniche ed

economiche sull’approvvigionamento dei materiali e sui costi di produzione: lo spirito della proposta non è legato a una questione di marketing, quanto piuttosto al desiderio di veder realizzata una sinergia che guardi con nuova fiducia al tema dell’ambiente, dell’alimentazione, della qualità della vita, e vi unisca il Valore della solidarietà.

.

Rielaborando una foto che mi hanno fatto mesi fa al triage del Maggiore, desidero, sdrammatizzando, esplicitare il mio pensiero: proteggiamo Parma, le Persone, la Cultura e il Lavoro.

Grazie dell’attenzione.

Gabriella Corsaro

Parma 26 maggio 2020