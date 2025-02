La Roma espugna il Tardini: Parma sconfitto 0-1

IL TABELLINO – PARMA-ROMA 0-1

PARMA: Suzuki; Del Prato, Vogliacco (66′ Camara), Leoni, Valeri; Mandela Keita (45′ Almqvist); Bernabé (76′ Ondrejka); Man (34′ Balogh), Sohm, Cancellieri (66′ Løvik); Bonny. Allenatore: Pecchia.

ROMA: Svilar; Çelik, G, Mancini (45′ Nelsson), Ndicka; Saelemaekers (65′ Baldanzi), Gourna-Douath (80′ Pisilli), Paredes, Manu Koné (45′ Lorenzo Pellegrini), Salah-Eddine (77′ Angeliño); Soulé, Shomurodov. Allenatore: C. Ranieri.

ARBITRO: Chiffi di Padova.

MARCATORE: 33′ Soulé.

AMMONITI: 34′ Soulé, 55′ L. Pellegrini, 63′ Gourna-Douath, 82′ Balogh, 85′ Almqvist.

ESPULSI: 29′ Leoni.



LA PARTITA – Il Parma parte bene e si rende pericoloso nella prima mezz’ora. Ma dopo qualche tentativo dei crociati, in particolare con Bonny, al 16′, e Bernabé al 25′, lo snodo della partita si registra al 33′ con una perfetta punizione di Soulé che trafigge Suzuki. Punizione fischiata per un fallo di Leoni sanzionato anche con un cartellino rosso per fallo da ultimo uomo.

Nella ripresa, la Roma va subito molto vicina al raddoppio al 52′: Soulé supera Balogh con una eccellente giocata, ma Suzuki si oppone, e salva magistralmente poi anche su Salah-Eddine, riuscendo a bloccare la sfera proprio sulla linea di porta.

Al 55′ il Parma cerca il pareggio con un tiro pericoloso di Sohm, alto di poco. Poi tanto impegno, ma nessuna conclusione capace di impegnare davvero l’estremo difensore romanista. La Roma fa girare bene la palla, il Parma punta sulle azioni in contropiede. Il risultato non cambia.

E così arriva la quarta sconfitta consecutiva per i crociati.



IL MIGLIORE CROCIATO IN CAMPO – Il rientro di Bernabé, pur non ancora al massimo della forma, certamente ha ridato ordine e geometrie al gioco del Parma. Stasera bene anche Suzuki, che evita occasioni il raddoppio giallorosso con un doppio intervento straordinario.

LA CURIOSITÀ – Statistiche particolarmente negative per il Parma contro la Roma e contro mister Ranieri.

34 vittorie in 55 incontri in serie A per i giallorossi contro i crociati. Tuttavia la Roma era stata sconfitta nelle ultime due trasferte di campionato a Parma.

L’ex Ranieri ha ottenuto il maggior numero di vittorie proprio contro il Parma nella sua carriera.14 successi, 8 pareggi e 8 sconfitte.

DALLA CURVA – Stadio gremito e tifo caldo, non solo nella curva crociata. Consistente la presenza romanista: 3500 presenze nel settore ospiti. 20.559 gli spettatori totali. Città blindata, ma tutto pare essersi svolto in modo ordinato e tranquillo.

c.s.