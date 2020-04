La Santa Messa in diretta anche sui social del Comune di Fidenza

“La Santa Pasqua rappresenta un momento centrale per tutta la Comunità Cattolica. Per questo, dopo aver raccolto la grande disponibilità del Vescovo S.E. Mons. Ovidio Vezzoli, ho messo a disposizione le pagine facebook del Comune di Fidenza e del network Fidenza al Centro affinché rilancino la diretta delle celebrazioni liturgiche presiedute dal Vescovo nella Cattedrale, a partire dalla Domenica delle Palme (domenica 5 aprile) e fino alla Pasqua di Resurrezione, con la Santa Messa celebrata domenica 12 aprile”.

Lo rende noto il Sindaco Andrea Massari, che nei giorni scorsi aveva tra le altre cose condiviso con il Vescovo Vezzoli questa collaborazione inedita, frutto della volontà condivisa di offrire alla Comunità uno strumento capace di entrare nelle case di moltissime persone.

Seguendo la pagina facebook del Comune, di Fidenza Al Centro o collegandosi direttamente sul canale youtube attivato dalla Diocesi – basta scrivere nel motore di ricerca: Diretta Cattedrale San Donnino Fidenza – si potranno seguire le celebrazioni sul proprio smartphone, tablet o televisore.

“L’emergenza virus impedisce di poter frequentare quelli che sono simboli e cuore di una Comunità. Le scuole, gli uffici e le fabbriche, i luoghi della socialità e della cultura. Le chiese, punto di riferimento per migliaia di fedeli.

A maggior ragione dobbiamo essere forti nella consapevolezza che l’emergenza non ferma e non fermerà l’incontro con la Fede – spiega il Sindaco – in un momento così importante del calendario liturgico e della nostra storia. L’uso della tecnologia in questo senso aiuta ad abbattere le distanze fisiche, a praticare l’opportunità di essere Comunità seppur con modi e forme alternative”

Qui il calendario liturgico delle celebrazioni officiate dal Vescovo, che saranno trasmesse in diretta:

🔴 Domenica 5 (Le Palme o Passione del Signore)

Ore 11.00 In Cattedrale, a porte chiuse, solenne liturgia della Domenica delle Palme

🔴 Giovedì 9 (Giovedì Santo)

Ore 17.00 In Cattedrale, a porte chiuse, la Liturgia nella Cena del Signore

🔴 Venerdì 10 (Venerdì Santo)

Ore 15.00 In Cattedrale, a porte chiuse, la solenne liturgia della Passione del Signore

🔴 Sabato 11 (Sabato Santo)

Ore 21.00 In Cattedrale, a porte chiuse, la solenne liturgia della Veglia Pasquale

🔴 Domenica 12 (Pasqua di Resurrezione)

Ore 11.00 In Cattedrale, a porte chiuse, il solenne Pontificale della Pasqua di Resurrezione del Signore