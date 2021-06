La Spirituale e l’Elegante Certosa di Parma in un video

Il filmato, realizzato nel 2019 da tre videomaker del Laboratorio Video della Associazione Refoto, è parte del progetto “Schola Dei” svolto all’interno del prestigioso spazio della Certosa di Parma, a cui hanno collaborato anche 6 fotografi della stessa Associazione.

L’intento degli autori del progetto è stato quello di cogliere, attraverso uno sguardo autoriale ed originale, alcuni degli aspetti più rappresentativi della Certosa, legati ai mutamenti di una storia che ha generato visibili stratificazioni negli spazi e nelle architetture.

Nel corso dell’attuazione del progetto gli autori del video hanno successivamente inteso allargare l’orizzonte iniziale includendo la città di Parma, mettendo in risalto alcune caratteristiche significative che connotano le due realtà: la Certosa “Spirituale” e Parma “l’Elegante”.

E di spiritualità è permeato ogni anfratto della Certosa di Parma, che nasce come luogo di ritiro e preghiera ospitando i monaci certosini per circa 500 anni. Al suo interno si respira ancora profondamente quel senso di quiete, ordine e cura, testimonianza di innumerevoli vite dedite alla meditazione e al raccoglimento.

Posteriori trasformazioni ne hanno in seguito tradito le origini, pur consacrandola come un importante riferimento dai confini più estesi: oggi, scuola di formazione di Polizia Penitenziaria, in passato, sede del Riformatorio Lambruschini oltre che Fabbrica Ducale dei Tabacchi di Parma.

Forse, proprio per questo, entrare in Certosa regala intense emozioni: l’impronta del progresso e del passare dei tempi ha lasciato il segno senza però vincerne l’incanto e l’austera bellezza.

Parma l’Elegante. Le strade, i palazzi, i monumenti e le piazze raccontano di una città di grande religiosità e vivacità intellettuale, creando un mosaico in cui si intrecciano storie presenti e passate, permeate da una precisa identità e connotazione.

Passeggiando lungo i boulevard della Piccola Parigi piuttosto che per le viuzze del centro si percepiscono ancora oggi le contaminazioni degli antichi sfarzi della corte della duchessa Maria Luigia e l’orgoglio di una cittadinanza attiva e laboriosa, fortemente ancorata alle proprie tradizioni.

Eleganza, stile, ma anche dinamicità e concretezza, fanno della Città di Parma un luogo vivace e di raffinato fascino, in cui i grandi spazi di convivialità e gli imponenti monumenti artistici si alternano ad accoglienti ed intriganti scorci di architettura cittadina.

PAOLO TORREGGIANI

Responsabile Laboratorio Video – Refoto

Autori

Paolo Torreggiani – Cristiano Gianfranceschi – Chiara Casale – Giorgio Mantovi – Massimiliano Barosi

Ringraziamenti

Per aver concesso il permesso di effettuare le riprese all’interno della certosa e per la preziosa collaborazione

Dott. Riccardo Turrini Vita Direttore generale della formazione – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Ministero della Giustizia

Dott.ssa Liliana Chiarlone – attuale Direttore Scuola di Formazione Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria di Parma

Dott. Dario Aureli – precedente Direttore Scuola di Formazione Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria di Parma

per le fotografie all’interno della Certosa

Sergio Paderni – Anna Fantuzzi – Letizia De Blasi – Davide Sorte – Sonia Coccomeri

Laboratorio Luoghi Refoto

Per aver composto e diretto la colonna sonora dedicata a questo progetto

Cristiano Gianfranceschi pianista e compositore