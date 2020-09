La storia de “I pellerossa che liberarono l’Italia” a Colorno

Il sentiero dei pellerossa che liberarono l’Italia arriva a Colorno. Giovedì 3 settembre dalle 21, Matteo Incerti l’autore dell’omonimo libro pubblicato da Corsiero editore – e giunto alla 1a ristampa in poco tempo -sarà in piazza Garibaldi lato torrente (in Sala Civica in caso di maltempo) a presentare questa storia mai raccontata prima.

L’evento realizzato in collaborazione con il Comune di Colorno e Feltrinelli Parma, prevede la presentazione del libro attraverso parole, suoni, immagini e video inediti accompagnati dall’autore. La storia: Discriminati e confinati nelle riserve, migliaia di nativi nord americani si arruolarono come volontari nell’esercito canadese e statunitense per combattere il nazifascismo.

Si batterono per diritti e libertà di cui neanche loro godevano. Tra loro, partirono per l’Europa anche due fratelli mezzosangue, figli di un cercatore d’oro di Palermo e una nativa della tribù dei nak’azdli . Sbarcati in Sicilia il 10 luglio 1943, battaglia dopo battaglia, da Agira a Salerno, da Ortona ad Anzio, da Cassino fino allo sfondamento della Linea Gotica orientale in Romagna, centinaia di pellerossa contribuirono a liberare l’Italia dal fascismo.

Eroi dimenticati, oltre cinquanta di loro sacrificarono la vita sul suolo italiano. Coloro che ritornarono dal fronte, diventati capo tribù, artista o attore, continuarono a lottare per conquistare quei diritti civili che avevano già donato ad altri, difendendo la propria terra sacra da indicibili scempi ambientali. Questa è la loro storia. Una storia di guerra e pace mai raccontata prima. (di Matteo Incerti per Corsiero Editore – 398 pagine, 120 foto – euro 18).