La storia della moto torna in posta a Varano Melegari

Il comitato organizzatore di ASI MotoShow ha sciolto le riserve e definito tutti i dettagli della 22^ edizione in programma dal 9 all’11 maggio all’Autodromo “Riccardo Paletti” di Varano de’ Melegari (Parma). ASI MotoShow è la kermesse internazionale organizzata dall’Automotoclub Storico Italiano che fa vivere e riscoprire la storia del motociclismo mondiale, dalle origini ad oggi. Centinaia di motociclette storiche invaderanno la pista di Varano, nei paddock si potranno ammirare mostre tematiche, incontrare i grandi campioni di tutti i tempi e si vivrà la magica atmosfera del motociclismo più genuino e passionale.

ASI MotoShow, il cui motto è “Il museo della moto in movimento”, raduna esemplari di tutti i tempi e di tutte le tipologie: dalle origini all’alba del terzo millennio, dai più piccoli e maneggevoli motocicli alle moto da competizione, dalle “sottocanna” prebelliche alle rabbiose “125” degli anni ’90. Il parterre di ASI MotoShow, che conta partecipanti provenienti da tutta Europa e anche da Oltreoceano, è senza dubbio tra i più ricchi e completi per illustrare oltre un secolo di evoluzione su due ruote.

LE REGINE DEL SOL LEVANTE

Parlando di Costruttori, è confermata la presenza ufficiale di Honda e Yamaha con temi di grande interesse. La prima ha un programma di ampio respiro con esposizione di derivate dalle serie affiancate dai prototipi che hanno preso parte alle competizioni internazionali negli anni d’oro del motociclismo. Sabato 10 maggio, il reparto Honda Classic organizza uno speciale tour che porterà i propri affezionati collezionisti alla scoperta dei tesori e dei sapori del territorio, per poi deliziarli con una conferenza dedicata alla Honda NR 750 “oval piston”. Per i possessori di Honda 125 due tempi anni ’80/’90 sarà invece possibile partecipare ad una parata in pista riservata alle ottavo di litro.

Yamaha anticipa la festa dei suoi 70 anni esponendo la YA-1, la moto del 1955 che ha dato il via alla sua storia inarrestabile. E con “the king” Giacomo Agostini celebra i 50 anni dalla sua prima vittoria nella Classe 500 in sella alla mitica YZR OW23: il campione sarà presente a Varano per incontrare gli appassionati e per scendere in pista nella Grande Parata dei Campioni di domenica 11 maggio alle 13.30 in conclusione di ASI MotoShow 2025.

I GRANDI CAMPIONI

Per rimanere in tema di grandi campioni, ASI MotoShow mantiene fede alla sua tradizione chiamando in adunata i centauri del motociclismo mondiale, dai plurititolati come Giacomo Agostini, Eugenio Lazzarini, Pierpaolo Bianchi, Carlos Lavado, Marco Melandri, Danilo Petrucci o Giuseppe Ascareggi, a quelli che i titolo li hanno sfiorati ma erano sempre lì, in lotta per il gradino più alto del podio: Jean Francois Baldé, Gianfranco Bonera, Rolf Blatter, Benedicto Caldarella, Peter Balaz, Hubert Rigal e molti altri.

MOTO IN DIVISA

Ottant’anni dopo la fine del secondo conflitto mondiale, ASI MotoShow ospita la mostra delle moto che scesero al fronte a fianco dei soldati sui cambi di battaglia europei. Alle loro moto in divisa, le case costruttrici andarono a togliere tutti gli abbellimenti che avevano caratterizzato la produzione del decennio precedente. Cromature e vernici scintillanti lasciarono il posto a sobri effetti cromatici oltre che a telai e motori più robusti, in grado sopportare le sollecitazioni belliche.

Anche in questo frangente, però, risultarono ben marcate e delineate le peculiarità dei vari costruttori. Le italiane Moto Guzzi, Benelli e Sertum, nonché le inglesi BSA e Matchless, restarono ancorate all’estrema facilità di guida dei propri mezzi; gli americani portarono al fronte le enormi WLA, mentre i tedeschi furono fedeli a se stessi, con i sidecar mossi dai bicilindrici boxer di Zundapp e BMW. Terminato il conflitto, queste moto furono abbandonate da vincitori e vinti, e le persone ne fecero mezzi ad uso civile per affrontare il difficile dopoguerra.

Non solo eserciti ma anche forze dell’ordine, con la presenza di moto in livrea Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Municipali per omaggiare la moto al servizio della comunità .

Ad ASI MotoShow il Club Moto d’Epoca Fiorentino, il Club Piacentino Automoto d’Epoca e il Club Romagnolo Auto Moto d’Epoca faranno toccare con mano le moto che hanno guardato da vicino la guerra, alcune delle quali portatrici ancora dei tragici segni.

“CINQUANTINI” E “125”: UNA PASSIONE SEMPRE GIOVANE

L’Associazione Veicoli Storici di Parma è promotrice della mostra tematica dedicata alla storia dei “cinquantini”, con un villaggio riservato all’esposizione dei ciclomotori più iconici e più rari e delle piccole “bombe” da competizione della categoria “entry level”. Per tutti loro anche una speciale parata in pista in programma sabato 10 maggio alle 13.30.

Quella per le moto “ottavo di litro” da 125 cc degli anni ’80 e ’90 è una passione sempre più diffusa, soprattutto tra i più giovani. Se nella loro epoca hanno rappresentato il primo passo verso le due ruote “da grandi” da parte di chi aveva la velocità nel sangue, oggi sono tra le moto storiche più divertenti e gestibili per i collezionisti. E sentirle andare su di giri fa salire l’adrenalina!

LA NUVOLA ARANCIONE

La presenza del marchio Laverda ad ASI MotoShow 2025 è dedicata al modello 500 bicilindrico e al Campionato Monomarca Formula 500. Il Museo Moto Laverda, la Laverda Corse e il Moto Club Laverda Breganze riportano in pista la “nuvola arancione”, ovvero tutte quelle moto da corsa che tra il 1978 e il 1981 hanno animato il panorama dei trofei monomarca in Italia.

Tutti i proprietari di Laverda 500 nei vari modelli potranno prendere parte a questo evento, per il quale sono previsti una parata in pista durante il weekend e il parcheggio moto in un’area dedicata all’interno del paddock. Qui saranno esposti i modelli Laverda più prestigiosi prodotti dal 1950 al 2000 e si potranno incontrare meccanici, piloti ed esperti del Marchio. Infine, con il contributo di Piero e Giovanni Laverda, domenica 11 maggio alle ore 10.00 si potrà assistere alla conferenza “Origini e sviluppo della Laverda 500 Formula”.

DUCATI & DUCARTIST

Il Team Ducartist parteciperà al gran completo alla 22^ edizione di ASI MotoShow con una straordinaria raccolta di moto Ducati per rappresentare l’evoluzione della tecnica dalla Special di Omologazione alla Versione Corsa, passando per la Versione Endurance, dei vari modelli che hanno segnato la storia sportiva e i successi della Casa di Borgo Panigale.

Un’opportunità unica per vedere, confrontare, capire, come la moto stradale sia diventata una moto di successo nelle corse delle varie categorie, con all’apice l’attuale MotoGP, attraverso la presenza contemporanea di modelli rari o addirittura unici.

ASI GREEN PORTA IN PISTA LA BIO-BENZINA

L’Automotoclub Storico Italiano, con la collaborazione con Istituti di ricerca e Università , sta conducendo una serie di test per sperimentare e verificare gli effetti dell’uso di bio-benzina di seconda generazione su veicoli storici di vario genere, comprese le moto. Il progetto “ASI Net Zero Classic”, condotto e promosso dalla Commissione ASI Green, fa quindi capolino anche all’ASI MotoShow: l’iniziativa prevede la ricerca sull’impiego delle bio-benzine per confermare in termini percentuali i valori di riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti – in particolare la CO2 – nel ciclo di utilizzo, misurando nel contempo le riduzioni di sostanze inquinanti prodotte e le prestazioni dei propulsori.

I risultati finora raccolti indicano chiaramente che non ci sono variazioni di performance se non addirittura in senso positivo in alcune occasioni, che i consumi non aumentano, che le temperature dei gas di scarico sono invariate, che le emissioni allo scarico diminuiscono significativamente per quanto riguarda i principali parametri oggi nel mirino. Eˆ dimostrato che questa benzina innovativa è drop-in, non richiedendo motori adattati in alcun modo ed essendo totalmente mixabile con altre benzine in commercio.

L’ambizioso ma realistico obiettivo di ASI è di proteggere il futuro del pianeta e quello del motorismo storico allo stesso tempo, neutralizzando il bilancio di carbonio in maniera scientifica e trasparente. Il tema sarà approfondito nella conferenza “Bio-benzina per le moto storiche sulle strade di domani” in programma sabato 10 maggio alle 16.30.

Da venerdì 9 a domenica 11 maggio, ASI MotoShow apre al pubblico gratuitamente accogliendo appassionati e curiosi all’Autodromo di Varano de’ Melegari (PR).