La storia della musica dance a Monticelli Terme: torna il 5 luglio il Marabù Music Festival

Sabato 5 luglio si torna a ballare, a Monticelli, al ritmo della musica dance anni ’70-’80-’90 e 2000 con il revival della storica discoteca Marabù di Reggio Emilia. La serata, organizzata dal Comune di Montechiarugolo, prenderà il via alle 18 in piazza Fornia.

L’intrattenimento è assicurato, per gli amanti della musica dance ma non solo. Per tutta la sera, i negozi del centro della cittadina termale, bar e ristoranti compresi, resteranno aperti, tra prodotti tipici e sfiziosità. Inoltre saranno presenti gli immancabili food truck, con tante diverse specialità.

Ad animare la pista la ballo penseranno i dj Gianluca e Ans, ma non mancheranno le esibizioni del corpo di ballo “Guendasis”, le mascotte in costume degli indimenticabili personaggi cult degli anni 70-90’, il gazebo ufficiale del Marabù con bar e merchandising e tanti gadget gratuiti per il pubblico.

Non solo: alcuni dei brani più famosi dell’epoca saranno suonati dal vivo dalla Montechiarugolo Folk Band Tullio Candian.

“Siamo felici di poter ospitare nuovamente il revival del Marabù, sempre più apprezzato non solo dai nostalgici ma anche dai più giovani – commenta il sindaco Daniele Friggeri -. Serate come queste sono in grado di attirare sul nostro territorio un pubblico numeroso e molto vario, dai ragazzi alle famiglie e noi saremo pronti ad accoglierli con tutto quello che di meglio il nostro territorio ha da offrire. Grazie anche ai commercianti del centro che hanno collaborato e a quelli che, per l’occasione, hanno deciso di restare aperti”.

“Il Marabù – commenta l’assessore alla Promozione Territoriale Giuseppe Meraviglia – ha rappresentato per anni il punto di incontro della gioventù reggiana e parmigiana. L’anno scorso, per la prima volta, siamo riusciti a portarlo in territorio parmense e la partecipazione è stata così importante che abbiamo deciso di replicare. Non solo: la nostra iniziativa ha fatto da apripista e ora il Marabù ha in programma anche altre date nella nostra provincia. Questo successo è un’ulteriore spinta per procedere nel progetto ambizioso dell’ideazione di un brand unico di promozione territoriale per la Val d’Enza”.

La musica del Marabù tornerà a Monticelli sabato 2 agosto con “History of dance”, una serata dedicata alla storia della musica dance, per rivivere la spensieratezza e il divertimento degli anni 70’ e 80’.

Entrambe le serate sono a ingresso libero.