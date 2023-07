“La Storia Siamo Noi. Le memorie dei parmigiani sul tuo cellulare”: un progetto del Comune di Parma

“La Storia Siamo Noi! Le memorie dei parmigiani sul tuo cellulare!” è un progetto organizzato dal Comune di Parma – Assessorato ai Servizi educativi, Sistema bibliotecario e Servizi Cimiteriali insieme a ADE S.p.A., in collaborazione con le Biblioteche e le Scuole Superiori di Parma ed Echo Podacsting e Podschool, a cura di Paola Greci (Associazione culturale ECHO | Education Culture Human Oxygen).

L’idea alla base del progetto è quella di “salvare” le storie interessanti delle persone sepolte al cimitero Monumentale della Villetta, nella consapevolezza che la storia locale sia fatta anche dalle tante vite di coloro che hanno vissuto a Parma, i cui aneddoti e vicende, che ciascuno custodisce come ricordo, possano aiutare a costruire una memoria collettiva della nostra comunità e tramandarla alle nuove generazioni. Questo attraverso testimonianze, racconti, ritratti di cittadine e cittadini capaci di raccontare la storia di Parma e del suo territorio e coinvolgere, anche le più giovani generazioni, rendendo tutti più consapevoli del proprio passato e quindi del proprio presente.

“Questo progetto – ha introdotto l’assessora ai Servizi Educativi, Servizi Cimiteriali e Sistema Bibliotecario Caterina Bonetti – risponde alla necessità di salvaguardare e tramandare la memoria della storia locale e di costume di Parma: un modo per far sì che le persone di ogni età, in particolare le giovani generazioni, coinvolte anche direttamente attraverso la creazione di podcast, possano conoscere le storie di donne e uomini comuni e costruire anche un rapporto più profondo con lo spazio del cimitero, che rappresenta un luogo non solo di lutto, ma anche di cultura e di senso di appartenenza alla comunità”.

“Come Ade – ha sottolineato Stefano Mendogni, Amministratore Unico di Ade Spa, presente in conferenza stampa insieme a Marianna Alati – lavoriamo da molto e con convinzione sul tema della memoria, in particolare nei confronti dei giovani: questo progetto, fatto di storie comuni e speciali al contempo può rappresentare un modo coinvolgente e istruttivo per i ragazzi nell’avvicinarsi al nostro passato anche attraverso un nuovo rapporto nei confronti dei luoghi cimiteriali, ricchi di arte, storia e cultura”.

I famigliari, amici e conoscenti che vorranno raccontare la storia di un loro defunto sepolto al Cimitero della Villetta potranno inviare entro il 15 novembre 2023 un testo di massimo 500 parole o un file audio di massimo 3 minuti all’indirizzo podcast@adespa.it .

La partecipazione è gratuita.

“Tutte le storie – ha spiegato Paola Greci, di associazione Culturale Echo – inviate verranno valorizzate durante un evento che si svolgerà nella primavera del 2024 e le dieci più rappresentative della diversità delle figure ospitate alla Villetta verranno trasformate in dieci podcast: dieci registrazioni effettuate dagli studenti di dieci classi delle Scuole Superiori di Parma, che svilupperanno i testi e realizzeranno gli audio”.

I podcast potranno essere ascoltati sul proprio cellulare scansionando i QR code presenti sulle targhe del percorso che verrà creato al Cimitero Monumentale della Villetta e verranno distribuiti nei canali podcast italiani.