È stata presentata questa mattina, al Cimitero monumentale di Parma, la seconda edizione de “La Storia Siamo Noi. Le memorie dei parmigiani sul tuo cellulare”, un progetto del Comune di Parma e di ADE S.p.A. che, grazie alla collaborazione di cittadine e di cittadini di Parma, ha raccolto in podcast (registrazioni audio) i racconti delle vite di persone della città che ora riposano nel cimitero. Al momento erano presenti Caterina Bonetti, assessora con delega ai Servizi cimiteriali, l’Amministratore Unico di ADE S.p.A. Matteo Petronio, Marianna Alati, responsabile dell’Ufficio Relazioni col Pubblico di ADE S.p.A., Paola Greci, curatrice del progetto, e le studentesse e gli studenti delle classi che hanno partecipato al progetto.

“Torna La Storia siamo noi, dopo il successo dello scorso anno, che ha visto anche un importante riconoscimento da parte del premio nazionale Pubblic History – AIPH. Un percorso di memoria cittadina che mira a valorizzare il cimitero monumentale come luogo di cultura, avvicinando a questo spazio le giovani generazioni, spesso molto distanti, per consuetudini e sensibilità, dai cimiteri – ha commentato l’Assessora Bonetti. Le storie comuni dei parmigiani che anche quest’anno abbiamo raccolto ci parlano del passato di Parma, ma anche del suo presente, dei pensieri, valori e percorsi di vita che hanno costruito la città che viviamo oggi. Fare memoria come impegno nel presente è uno degli obiettivi per chi vuole costruire comunità più unite e coese, all’insegna di un’identità condivisa e di un senso di appartenenza che si basa sulle relazioni. Speriamo che l’iniziativa possa interessare tanti ascoltatori e portare i parmigiani a riscoprire il cimitero monumentale della Villetta”.

Il progetto

Il progetto nasce per raccontare e non dimenticare le storie di alcuni cittadini e cittadine di Parma che ora riposano al Cimitero monumentale della Villetta, nella consapevolezza che la storia locale è fatta anche delle tante vite di coloro che hanno vissuto in città: aneddoti e vicende che contribuiscono a costruire la memoria collettiva della nostra comunità e a tramandarla alle nuove generazioni.

Come l’anno precedente, il Comune di Parma ha pubblicato un avviso per invitare cittadine e cittadini a inviare testimonianze, racconti, ritratti di amici e familiari sepolti al cimitero monumentale della Villetta. Cinque di queste storie sono diventate dei podcast, ovvero delle registrazioni da ascoltare sul cellulare.

Studentesse e studenti di cinque classi delle Scuole Superiori di Parma, grazie a un corso di formazione di podcast, hanno sviluppato i testi, adattandoli per essere raccontati a voce ed ascoltati. Alcune studentesse e alcuni studenti, inoltre, sono diventati anche i narratori di questi podcast.

I podcast si possono ascoltare direttamente al Cimitero monumentale della Villetta, inquadrando col cellulare i QR code (codici a barre bidimensionali) sulle targhe che si trovano lungo un percorso nel camposanto e che è illustrato da una mappa. I podcast si possono ascoltare anche su tutte le principali piattaforme podcast, incluso Spotify.

“La Storia Siamo Noi. Le memorie dei parmigiani sul tuo cellulare” è un progetto del Comune di Parma e di ADE S.p.A., realizzato in collaborazione con le Biblioteche del Comune di Parma, Scuole Superiori di Parma ed Echo Podcasting e Podschool, a cura di Paola Greci dell’Associazione culturale ECHO – Education Culture Human Oxygen.

Maggiori info: www.adespa.it/lastoriasiamonoi



I podcast

Edwige Dallay (1897-1992)

San Pellegrino Piano 1 – Arcata di Famiglia 22/B “Fam. Rossetti – Raimondi”.

Ostetrica, anche sotto i bombardamenti

Indipendente e coraggiosa, esce sola anche di notte per aiutare le donne a partorire, anche sotto le bombe.

Da un ricordo di Barbara Mondelli.

Podcast della classe 4E INF – ITIS Galilei – San Secondo.

Prof.ssa Sgarabotto.

Voce di Adam.



Attila Varga Bossomenji (1934 – 1995)

Ottagono – Reparto Nord Ovest 3 – Cappella n. 4 “Fam. Gardini ved. Borsari”.

Profugo di guerra. A Parma una seconda possibilità

Un giovane soldato deve abbandonare l’Ungheria quando l’Armata Rossa reprime la rivolta; diventato profugo, arriva in Italia, a Parma, dove costruirà la sua seconda vita.

Da un ricordo di Carlotta Varga.

Podcast della classe 3°D – IPSIA Primo Levi.

Prof.ssa Balzani.

Voce di Tommaso e Kelvin



Carlo Miola (1910 -1979)

Chiostro San Giuseppe – Quadro Avelli (Piano Terra) 2 – Avello 65 – fila 5.

“Carlèn” e la sua mitica Sala Biliardi

Sono gli anni Settanta a Parma e in fondo a Piazza Garibaldi, al civico 23, c’è la Sala Biliardi di “Carlèn”.

Da un ricordo di Elisabetta Miola.

Podcast della classe 3P Linguistico – Liceo Marconi.

Prof. Degli Angeli.

Voce di Nicole.



Roberto Dall’aglio (1947-2015)

Galleria Perimetrale – Quadro Avelli 51 – Avello 4 – fila 4.

Un medico-scienziato. L’amore è l’insegnamento che ci ha lasciato

Un medico, un maestro, uno scienziato ma soprattutto un uomo capace di far sentire “a casa” chiunque lo incontrasse.

Da un ricordo di Lisa Dall’Aglio.

Podcast della classe 4B INF – ITIS da Vinci – Parma.

Prof.ssa Boggio.

Voce di Gabriele



Dina Balestrazzi (1912-1993)

Ottagono – Reparto Sud Ovest 4 – Tomba n. 30 “Fam. Zilioli – Guidi”.

Da Bimba lavoratrice in fornace a nonna amorevole e adorata

In fornace a nove anni, cuoca in osteria, operaia alla Garlatti: Dina Balestrazzi fece tanti mestieri nella sua vita ma fu felice soprattutto di prendersi cura della sua adorata famiglia.

Da un ricordo di Silvia Guidi.

Podcast della classe 4G – Liceo Sanvitale.

Prof.ssa Russello.

Voci di Lisabetta e Elisa.