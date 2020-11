La tenzone del panettone addolcisce la tensione per il coronavirus

Sabato 14 e domenica 15 novembre presso la nuova ed accogliente sala conferenze del Novotel di Via Trento si è tenuta la IX edizione della ” Tenzone del panettone” un appuntamento atteso da tanti che considerano il panettone uno dei dolci simbolo del Bel Paese.

A causa delle restrizioni dovute dai vari provvedimenti tesi ad arginare la diffusione del corona virus, quest’anno la manifestazione organizzata con il patrocinio di Parma City of Gastronomy e del gruppo imprenditoriale Gelati di Sorbolo, si è tenuta a porte semichiuse, con i necessari distanziamenti e le opportune cautele.

Nel grande salone erano presenti solo i giurati e alcuni invitati della stampa affinché potessero svolgere in piena tranquillità il loro lavoro; infatti, non erano presenti i maestri pasticcieri che hanno inviato i loro panettoni e che hanno seguito a distanza la due giorni del concorso. A coordinare il lavoro dei giurati c’erano l’Ing. Massimo Gelati e il Dott. Vittorio Brandonisio ideatori della singolare ed ormai tradizionale tenzone che ancora una volta ha avuto la direzione artistica di Silvana Erasmi. Il panettone è uno dei dolci più amati dagli italiani e riscuote sempre più successo anche oltralpe dove viene consumato nel corso di tutto l’anno.

Tra gli obiettivi del concorso c’è proprio quello di destagionalizzare la soffice e golosa specialità e promuovere la degustazione anche in altri periodi dell’anno . I vincitori della IX edizione della Tenzone del panettone sono stati:

Roberto Cantolacqua Ripani per il panettone tradizionale, Gabriele Ciacci per quello innovativo e Giulia Paronuzzi per quello al caffè .

I giurati sono stati invitati a valutare il profumo, la gradevolezza, l’armonia e l’intensità del gusto, la sofficita’, la lievitazione e la confezione dei singoli panettoni; non è stato facile perché il livello qualitativo è stato ancora una volta molto alto e i maestri pasticcieri hanno dato il meglio di se. Al termine della competizione il patron, Ing. Gelati, ha ringraziato tutti e ha dato appuntamento all’edizione del decennale nella speranza che quest’anno la Tenzone del panettone abbia contribuito ad alleggerire la tensione per il corona virus.

Raffaele Crispo

Elvis Ronzoni