La terza partenza di Theras: così l’azienda salsese inaugura la nuova sede sostenibile e amplia la portata internazionale

L’occasione è quella di un edificio creato su misura, immerso nel verde delle colline di Salso che rappresenta un nuovo traguardo e, allo stesso tempo, anche una nuova partenza per Theras, l’azienda leader nella ricerca e commercializzazione di tecnologie di avanguardia per la gestione delle patologie croniche come il diabete e il dolore cronico.

“Dietro alla nostra prima partenza del 2011 c’è sempre stata la volontà di iniziare un nuovo progetto in cui mettere a frutto l’esperienza acquisita e creare un nuovo e più efficace approccio alla gestione terapeutica che migliori la vita dei pazienti e di coloro che interagiscono con loro. Successivamente, nel 2018, la seconda partenza è coincisa con lo spostamento nella sede in centro a Salsomaggiore – spiega Cristiano FERRARI, Presidente di Theras (vedi foto, a destra mentre taglia il nastro con il sindaco di Salso)- un passaggio fondamentale della strutturazione organizzativa di Theras. Oggi, questo nuovo edificio simboleggia la nostra terza partenza perché dà corpo e visione a un’ulteriore fase di sviluppo. Molti gli obiettivi sfidanti e una cosa è certa: presto anche la nuova sede dovrà essere ampliata”.

Un successo iniziato nel 2011 e che oggi si traduce con un fatturato globale che supera i 167 milioni di euro. Lo staff, formato da oltre un numero di persone distribuite tra quanti lavorano nella nuova sede e quanti sono impegnati sul territorio nazionale, è impegnato a fornire supporto tecnico e assistenza h24 a strutture sanitarie, medici e pazienti.

UNA STORIA CRESCIUTA A SALSOMAGGIORE E PROIETTATA AL FUTURO

Theras desidera costruire e diffondere un nuovo più efficace approccio alla gestione terapeutica, attraverso l’attenzione alle persone e la coerenza etica, migliorando la vita dei pazienti e di coloro che interagiscono con essi. La volontà dell’azienda è di creare una nuova cultura della cura, rivolta a tutti, perché solo attraverso questo approccio è possibile generare un effetto positivo e concreto sul mondo. L’innovazione per Theras guarda anche al cuore dell’azienda, nelle sue persone.

Per questa sua visione, ha sviluppato numerose partnership di tipo commerciale tra cui quelle con aziende americane leader nel loro settore, come Dexcom e Insulet (riconosciute da Forbes tra le aziende innovatrici con la migliore crescita) e Nevro, che ha brevettato un’esclusiva terapia per il trattamento del dolore cronico.

“Nel contesto di questo processo di trasformazione che stiamo vivendo come azienda, a partire da quest’anno abbiamo voluto iniziare un percorso di valorizzazione del potenziale innovativo delle nostre persone, nella consapevolezza che ogni risorsa in azienda – continua Federico FERRARI, Managing Director di Theras – può contribuire al cambiamento dell’organizzazione con idee innovative. Il focus per il 2023 è quello di coinvolgere le persone che lavorano a stretto contatto con gli stakeholder Theras, ossia pazienti, medici, caregiver che fanno quotidianamente esperienza dei loro bisogni. In questi mesi abbiamo raccolto e analizzato numerose idee avanzate da tutti i colleghi tramite una nostra piattaforma digitale dedicata. Proprio in questi giorni avremo un Hackathon, cioè un momento allargato,

UN DISEGNO SOSTENIBILE A TUTTI I LIVELLI

Immerso nei 25mila mq di verde della campagna di Salsomaggiore, il nuovo edificio in vetro, acciaio e cemento di 2.500 mq ospita i nuovi uffici di Theras.

Sono ben 160 i pannelli fotovoltaici installati con una potenza di 60kw, mentre l’impianto idrico è stato studiato per sfruttare la superficie del tetto per raccogliere l’acqua piovana e convogliarla in una cisterna di recupero della capacità di 50.000 litri. Iniziato nel 2020, il processo green di Theras continua con iniziative locali come quelle con il Consorzio del Kilometroverdeparma e il recente riconoscimento come azienda tra i Great Place to Work lo scorso settembre. Atteso nel 2024 il 1° bilancio sostenibile.

“Stiamo lavorando tanto e su tutte le aree ESG (Environmental, Social e Governance) e si stanno evolvendo i progetti sull’efficientamento energetico e la produzione da fonti rinnovabili. È un continuo processo di implementazione della sostenibilità aziendale a tutti i livelli – spiega Andrea FERRARI, Corporate Sustainability Manager di Theras – a partire dai prodotti, passando alla formazione delle persone fino alla tecnologia che caratterizza la nuova sede. Stiamo spingendo l’acceleratore anche sul lato sociale, investendo in formazione sul territorio riguardo a tematiche di interesse collettivo, garantendo una partnership attiva alle realtà di volontariato sul territorio, sia con un impegno economico che umano. Viviamo il territorio con grande senso di responsabilità e abbiamo deciso di mantenere le nostre radici”.

I SERVIZI DI THERAS

Il sistema Theras è strutturato per consentire di vivere la migliore esperienza possibile con i dispositivi. E’ stato disegnato in modo da essere fruibile, a seconda della situazione, mettendo a disposizione diverse piattaforme in base alle caratteristiche del singolo servizio e delle necessità: programma e portale T-care, Theras Academy, Numero Verde e numerosi altri servizi.

È presente in tutto il territorio nazionale attraverso una rete di persone altamente qualificate che, ogni giorno, collabora e supporta medici, infermieri e pazienti.

Theras ha il ruolo di costruire e diffondere un nuovo e più efficace approccio alla gestione terapeutica, attraverso l’attenzione alle persone e la coerenza etica, migliorando la vita dei pazienti e di coloro che interagiscono con essi. Tra i leader nella ricerca e nella commercializzazione di tecnologie d’avanguardia per il trattamento di patologie croniche come diabete e dolore cronico, la società rientra tra le prime 50 aziende in tutta Europa nella classifica Fastest Growing Companies del Financial Times. Tra le sue principali partnership strategiche, sono annoverate le aziende americane Dexcom e Insulet – che Forbes ha riconosciuto tra le aziende innovatrici con la miglior crescita – e Nevro, che ha brevettato un’esclusiva terapia per il trattamento del dolore cronico.

Ulteriori informazioni su: https://theras-group.com/ e https://www.linkedin.com/company/theras-group/