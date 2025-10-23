La Toscanini, torna la grande musica da camera con “I Concerti della Gazzetta” 

Prende il via domenica 26 ottobre alle ore 11.00 la nuova edizione de I Concerti della Gazzetta, la rassegna di musica da camera realizzata dalla Fondazione Arturo Toscanini in collaborazione con la Gazzetta di Parma.

Dieci appuntamenti, da ottobre a maggio, nella suggestiva cornice della Sala Gavazzeni del Centro di Produzione Musicale Toscanini. La rassegna si apre con il concerto “Perigliose sfide”, affidato alle prime parti della Filarmonica Toscanini, con Mihaela Costea al violino e Pietro Nappi al violoncello, che eseguiranno musiche di Bach e Ravel.

eguiranno programmi ricercati e originali, tra repertori vocali e strumentali, incursioni contemporanee e contaminazioni folk, con gli Ensemble de La Toscanini e artisti come Orazio Sciortino, Aloisa Aisemberg, il Quartetto Goldberg e il Duo StriAgo.

Durante ogni concerto, il pubblico riceverà una copia omaggio della Gazzetta di Parma, all’interno della quale troverà anche il programma di sala dedicato all’appuntamento.

Calendario dei concerti

26 ottobre 2025, ore 11.00 – Perigliose sfide Mihaela Costea violino, Pietro Nappi violoncello Musiche di Bach, Ravel

23 novembre 2025, ore 11.00 – Un concorde palpitare Aloisa Aisemberg (voce), Viktorija Borissova, Elia Torreggiani violini, Ilaria Negrotti viola, Fabio Gaddoni violoncello, Claudio Saguatti contrabbasso Musiche di Weill, Respighi, De Falla

5 dicembre 2025, ore 20.30 – Impulsi pittorici Quartetto Goldberg Musiche di Haydn, Čiurlionis, Mendelssohn-Bartholdy Si ringrazia Fratelli Galloni

7 dicembre 2025, ore 11.00 – Folk Songs, Folk Dances Orazio Sciortino pianoforte Programma dedicato alla musica popolare con brani di Čiurlionis, Grieg, Chopin, Liszt Si ringrazia Fratelli Galloni

14 dicembre 2025, ore 11.00 – Fantasia D’ottoni Quintetto di Ottoni de La Toscanini Musiche di Gabrieli, Händel, Fagiani, Bizet, Brahms, Miller, Rota, Martin & Blane, Iverson, Gutman

18 gennaio 2026, ore 11.00 – Da leggere, suonare e ballare Ensemble De La Toscanini Stravinskij, Histoire Du Soldat

15 febbraio 2026, ore 11.00 – Intime forme Miriam Caldarini clarinetto, Martino Maina violoncello, Davide Carmarino pianoforte Musiche di Beethoven, Brahms

29 marzo 2026, ore 11.00 – Duo StriAgo Mario Strinati, Pietro Agosti chitarre In collaborazione con la Società dei Concerti di Parma

12 aprile 2026, ore 11.00 – Traverso o magico? Sandu Nagy flauto, Mihaela Costea violino, Carmen Condur viola, Pietro Nappi violoncello Musiche di Mozart

24 maggio 2026, ore 11.00 – Ritmiche incursioni Quartetto di Percussioni de La Toscanini Musiche di Xenakis, Takemitsu, De Mey, Schmitt, Skidmore, Lunsqui, Rohwer, Woods, Jaxson

Informazioni e biglietti

I concerti si svolgono la domenica mattina alle ore 11.00, ad eccezione del terzo appuntamento (5 dicembre) previsto in orario serale. Ultimi giorni per sottoscrivere l’abbonamento alla rassegna, che consente di assistere a tutti i concerti a condizioni vantaggiose. Gli abbonamenti sono acquistabili presso la biglietteria del CPM Toscanini (viale Barilla 27/A, Parco della Musica). I biglietti singoli sono disponibili online su ticket.latoscanini.it (posto unico: Intero 15€, Over65 e convenzioni 12€, Under35 8€, Under25 5€)

Per maggiori info: 0521 391339 | biglietteria@latoscanini.it www.fondazionetoscanini.it