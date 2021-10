La Via Emilia Bis sia inserita nel programma di opere da realizzare con Anas nel prossimo triennio. Daffadà (Pd) primo firmatario

La Via Emilia Bis è un’opera infrastrutturale quanto mai urgente. Nel tratto compreso tra Reggio Emilia e Parma si registra quotidianamente un traffico viario intenso con ricadute pericolose sia sul fronte dei sinistri che di quello ambientale.

I veicoli, molti dei quali pesanti, attraversano in molti casi i centri urbani, con conseguenze negative sul benessere, la vivibilità e la sicurezza delle persone.

«Abbiamo raccolto gli appelli dei cittadini che abitano a ridosso della Via Emilia storica – dice il consigliere regionale Matteo Daffadà (PD) che insieme alla collega Stefania Bondavalli del gruppo Bonaccini Presidente, ha firmato e depositato una risoluzione nel merito – La situazione è peggiorata con l’apertura del casello autostradale Terre di Canossa, in particolare per chi vive nella frazione di San Prospero e in tutta la zona est di Parma. Occorre quindi procedere programmare, progettare e realizzare la variante alla Via Emilia tra Reggio e Parma – Via Emilia bis- in modo da poter riqualificare la Via Emilia SS9, finalmente liberata dal traffico e poterla dedicare ai progetti di sviluppo del trasporto pubblico e della mobilità ciclabile, migliorare radicalmente la sicurezza stradale e ricucire i paesi e la connessione tra Reggio Emilia, Sant’Ilario e Parma».

La Via Emila sconta anche gli intensi volumi di traffico dell’Autostrada A1: ogni volta che si verifica un incidente di una certa entità sul tratto autostradale il traffico si riversa sulla viabilità ordinaria. La risoluzione impegna la Giunta ad operarsi affinché la realizzazione dell’opera infrastrutturale Via Emilia Bis sia contenuta nel prossimo contratto di programma triennale di intervento sulla rete stradale regionale da stipulare con Anas nel corso dell’anno 2022.