La vicepresidente dell’Assemblea legislativa Barbara Lori alla Festa del Fungo a Borgotaro

La vicepresidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Barbara Lori rappresenta viale Aldo Moro alla 50esima edizione della Fiera del fungo di Borgotaro I.G.P., che si terrà il 20 settembre prossimo, a Borgo Val di Taro, in provincia di Parma.

I prossimi 20, 21, 27 e 28 settembre Borgotaro festeggia la 50esima edizione della Fiera del Fungo di Borgotaro I.G.P. dedicata al prodotto d’eccellenza del territorio. Il porcino di Borgotaro I.G.P., infatti, è l’unico micete in Europa ad avere ottenuto il riconoscimento di Indicazione Geografica Protetta ed è l’unico prodotto ortofrutticolo al mondo a non poter essere coltivato.

La manifestazione è organizzata dal Comitato della Fiera del Fungo in collaborazione con il Comune e col sostegno di numerosi enti per scoprire le bellezze del territorio e vivere momenti di convivialità nelle vie e piazze di Borgotaro grazie a un programma ricco e variegato di manifestazioni ed eventi gastronomici e culturali, fra i quali degustazioni delle eccellenze locali, spettacoli, concerti, esposizioni, convegni, incontri e momenti ludici per grandi e piccoli, pensati per far conoscere le tradizioni e i sapori del territorio.