La vicinanza dei magistrati dell’ANM di Parma ai contagiati da Coronavirus e un grazie agli operatori della sanità

La sottosezione dell’Associazione Nazionale Magistrati di Parma manifesta la propria vicinanza ai colleghi, al personale di cancelleria, agli operatori di polizia giudiziaria, agli avvocati colpiti dal contagio da Coronavirus e a tutti coloro che sono in difficoltà per l’emergenza sanitaria in atto.

Esprime il proprio ringraziamento ai medici, agli infermieri ed a tutto il personale sanitario per l’enorme sforzo con cui fronteggiano la grave emergenza in atto.

Associazione Nazionale Magistrati di Parma