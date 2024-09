Laboratori di quartiere, iscrizioni aperte fino al 15 ottobre

C’è tempo fino al 15 ottobre per iscriversi, attraverso la Piattaforma ParmaPartecipa, ai Laboratori di quartiere, il nuovo istituto per la partecipazione del Comune di Parma. E’ possibile iscriversi dai 16 anni in su. Per completare l’iscrizione ai Laboratori di quartiere è necessario ottenere il supporto di almeno 25 cittadini domiciliati o residenti nel quartiere di età minima di 16 anni. Link: https://parmapartecipa.comune.parma.it/?locale=it

I Laboratori di quartiere sono spazi di informazione, consultazione, progettazione partecipata e collaborazione. Partecipando ai Laboratori del proprio quartiere è possibile informarti su quello che accade nel quartiere, condividere informazioni, confrontarti con gli altri cittadini e approfondire temi di interesse per il quartiere, elaborare proposte e progetti per il proprio quartiere e per la città. Ma non solo, i Laboratori di Quartiere permettono di attivare collaborazioni con altre realtà del territorio e con l’Amministrazione per la cura dei beni comuni.

Possono iscriversi ai Laboratori di quartiere cittadini/e residenti nel quartiere con o senza cittadinanza italiana che abbiano compiuto 16 anni; persone che o lavorano o studiano, o sono domiciliate nel quartiere.

Per iscriversi è necessario seguire il link del Laboratorio del proprio quartiere: Laboratorio di Parma centro; Laboratorio di Oltretorrente; Laboratorio di Molinetto; Laboratorio di Pablo; Laboratorio di Golese; Laboratorio di San Pancrazio; Laboratorio di San Leonardo – Cortile San Martino; Laboratorio di Lubiana – San Lazzaro; Laboratorio di Cittadella; Laboratorio di Montanara e Laboratorio di Vigatto.

Come fare per “supportare” gli iscritti? Le persone che desiderano partecipare ai Laboratori di quartiere devono ricevere il supporto di almeno 25 cittadini/e dai 16 anni di età, residenti o domiciliati nel quartiere.

Per iscriversi ai laboratori e per “supportare” gli iscritti è necessario accedere alla piattaforma ParmaPartecipa con FedERa (SPID CIE o CNS). Nel caso si abbia bisogno di aiuto, è possibile rivolgersi ai punti di Digitale Facile Parma: Struttura Comprensoriale ANCESCAO APS di Parma, via Milano n. 30; aperto il lunedì dalle 13 alle 18 e il giovedì dalle 9 alle 14. Comitato Anziani Parma Centro, Piazzale Allende Salvador n. 1, aperto il lunedì dalle 9 alle 14 e il martedì dalle 13 alle 18. Direzionale Uffici Comunali, Largo Torello de Strada, 11/a, aperto lunedì dalle 14:30 alle 17:30; martedì e venerdì dalle 9 alle 13. Biblioteca Civica, v.lo S. Maria n. 5, aperta il martedì e il mercoledì dalle 9 alle 13; il giovedì dalle 15 alle 17. CIAC, Via Primo Bandini n. 6, aperto il martedì dalle 8:30 alle 13:30 e il venerdì dalle 14 alle 19. Sefora Srl Impresa Sociale Anfass, Via Casaburi 15, aperta il lunedì dalle 9:30 alle 13.30 e dalle 14:30 alle 16:30; il giovedì dalle 9:30 alle 13:30. Auser Parma, Via La Spezia, 156, aperto il martedì e il giovedì dalle 8:15 alle 13:15.

L’accesso ai punti Digitale Facile Parma è libero, ma è possibile prenotare un appuntamento chiamando il numero 0521218700 oppure tramite questo link https://affluences.com/digitale-facile-parma .