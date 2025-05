Laboratori di Quartiere: riaprono le iscrizioni

Si riaprono oggi le iscrizioni ai Laboratori di Quartiere, gli istituti del Comune di Parma dedicati alla partecipazione di tutte le cittadine e i cittadini.

Con il “Regolamento degli strumenti degli Istituti di Partecipazione” del Comune di Parma sono stati infatti istituiti 11 nuovi Laboratori di Quartiere: Cittadella, Golese, Lubiana-San Lazzaro (accorpati), Molinetto, Montanara, Oltretorrente, Pablo, Parma Centro, San Leonardo – Cortile San Martino (accorpati), San Pancrazio e Vigatto.

I Laboratori si sono costituiti, a seguito del primo periodo di apertura delle iscrizioni, a fine novembre 2024 ed hanno avviato la loro attività a partire da gennaio 2025.

L’attuale composizione degli stessi è consultabile sulla Piattaforma ParmaPartecipa. Come previsto dal Regolamento, per i nuovi Istituti è possibile prevedere una riapertura delle iscrizioni, al fine di favorire una ancora più ampia partecipazione.

I Laboratori di Quartiere rappresentano un punto di riferimento per gli abitanti, in grado di offrire uno spazio di dialogo con il Comune, nell’ottica di una relazione costruttiva e di ascolto reciproco, promuovendo lo sviluppo sostenibile, il bene comune e la cura delle relazioni umane.

Questi Istituti di partecipazione sono aperti a tutte le cittadine e i cittadini a partire dai 16 anni, con o senza cittadinanza italiana, che lavorano, studiano, o vivono nel quartiere, che vorranno registrarsi all’apposito Albo pubblico.

È possibile iscriversi da oggi al 30 giugno sulla piattaforma ParmaPartecipa , https://parmapartecipa.comune.parma.it/ – attraverso FedERa, SPID, CIE o CNS e, per i minorenni (dai 16 anni) attraverso accreditamento con indirizzo di posta elettronica.

Le persone che desiderano partecipare ai Laboratori di quartiere dovranno ricevere il supporto di almeno 25 cittadine/i dai 16 anni di età, residenti o domiciliati nel quartiere, che potranno esprimere il loro consenso sempre accedendo alla stessa piattaforma attraverso FedERa, SPID, CIE o CNS.

Chi si è candidato ai Laboratori nella prima fase di apertura delle iscrizioni, ma non ha ancora raggiunto i 25 supporti, può approfittare di questa riapertura per completarli.

I Laboratori di quartiere sono spazi di informazione, consultazione, progettazione partecipata e collaborazione attraverso i quali essere informati su quello che accade nel quartiere; condividere informazioni, aprire confronti con gli altri cittadini e approfondire temi di interesse per il quartiere; elaborare proposte e progetti per il quartiere e per la città; attivare collaborazioni con altre realtà del territorio e con l’Amministrazione per la cura dei beni comuni.