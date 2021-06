Laboratorio 22-32 ed elezioni comunali a Parma (di MarcoMaria Freddi)

Giovedì scorso si è tenuto il settimo ed ultimo incontro on-line di Laboratorio 22-32 condotto da Francesco Dradi, un incontro che dissentiva e si opponeva ad un metodo, il metodo di un incontro al vertice tra segreterie che ha visto Sindaco di Parma, PD istituzionale ed emissario del presidente regionale Stefano Bonaccini, riunirsi per parlare di elezioni 2022, a questo, il Laboratorio Parma 22-32 ha proposto e fatto vivere un incontro alla base.

Siamo abituati in Consiglio Comunale a Parma ad interpretazioni paternalistiche tipiche della cultura politica nazionale ma, al netto della libertà di ognuno di noi di incontrare chi vuole, quando vuole, le volte che vuole, essere additati come ragazzini che non inviatati alla festa si sentono offesi, credo, questo giudizio, più che offendere chi non ha partecipato alla riunione sia sintomo di un modo di guardare alla politica, una visione di gestione privatistica di un potere acquisito divenuto autoreferenziale, financo protempore, che, cosa più grave e punto politico, non parte da una analisi della realtà della società e i suoi cambiamenti.

Alle visioni accademiche di cui perdo sempre contenuti e perimetri, preferisco partire da un’analisi politica generale che anticipa qualsiasi proposta per la città, la mia, come sempre, parte dall’analisi della crisi della Democrazia cui credo, assieme a chi ambisce ad una società aperta, deve dare concreta risposta.

È stato ricordato nell’incontro di Giovedì scorso da Lorenzo Lavagetto che solo il cinquanta percento dei cittadini parmigiani ha partecipato alle elezioni del 2017, dunque un problema di reale rappresentatività democratica cui l’area liberaldemocratica, ambientalista ed europeista non può sottrarsi.

Un’inchiesta europea di qualche tempo fa, ha accertato che il 56 per cento degli olandesi, il 59 per cento dei tedeschi, il 61 per cento dei britannici e il 65 per cento dei francesi non credono che i politici dei loro paesi si prendessero cura della cittadinanza in generale.

I politici sono valutati negativamente per la loro estraneità-separatezza rispetto al cittadino “medio” e come per i cittadini europei anche l’opinione pubblica italiana, richiede comportamenti diversi da parte dei politici, ben oltre il minimo requisito di onestà, richiedono una relazione di fiducia che si fondi sulla sensazione di condividere percorsi e fini collettivi.

Questa estraneità-separatezza, che si traduce nell’antipolitica del cittadino “medio” è sempre più rappresentato politicamente dall’antipolitica travestita da politica delle destre.

Il cittadino “medio”, che nei nostri incontri ci illudiamo di rappresentare, il cittadino “medio” che in realtà odia la politica, ne disprezza le forme e che non ha dubbi sulla sua intrinseca immoralità, vede nelle destre di governo e di opposizione la loro rappresentanza politica.

A meno che si pensi che Parma sia altra cosa dal resto d’Italia o d’Europa, perché figlia di altra nobiltà, questi due dati politici, i processi decisionali basati unicamente sulle istituzioni e sugli eletti e l’antipolitica travestita da politica delle destre, dovrebbe essere motivo di discussione dell’area come premessa alle proposte di realizzazione amministrativa.

Come sottolineato recentemente anche da Enrico Letta, il problema più attuale è quello di rigenerare la politica, trovare soluzioni che rafforzino la democrazia, anche quella rappresentativa partendo magari dalle “forme” della politica che l’incontro al vertice ben ha rappresentato.

Rigenerare la politica, trovare soluzioni di partecipazione diretta, concreta dei cittadini e vincere la sfida della rappresentanza che l’antipolitica travestita da politica delle destre ben interpreta, credo questo il punto politico di partenza.

Ho già più volte scritto delle Assemblee delle Cittadine e dei Cittadini, assemblee deliberanti su temi specifici, così come ho scritto più volte della Misurazione Scientifica dei servizi erogati ai cittadini, due questioni molto dibattute in tutta Europa che permetterebbero di contribuire a far crescere quel senso di accountability, del rendere conto ai cittadini, antitesi alla cultura paternalistica che vede nella figura del politico l’unto del Signore, colui che sa come si fa, che tutto comprende e che non può essere misurato nel suo operato.

Credo che l’area liberaldemocratica, ambientalista ed europeista abbia il dovere di rigenerare la politica, di mettersi in gioco coinvolgendo concretamente i cittadini, aprendo alla trasparenza dei risultati dei servizi erogati poiché per certo, questo non verrà mai da destra che ovunque in Europa si muove su direttrici opposte e questa premessa politica sarebbe di supporto a tutte le proposte che l’area vorrà porre sul tavolo.

Per questo, assieme ad altri compagni ed amici dell’area, abbiamo intenzione di organizzare un incontro pubblico, gli Stati Generali dell’area dove i cittadini e partiti potranno delineare una visione di città e magari circoscrivere i connotati di un possibile candidato o candidati sindaco che potrebbero confrontarsi alle primarie come portatori di contenuti condivisi, un modo trasparente di interpretare la politica del XXI secolo che non può più chiudersi nelle stanze dei partiti.

MarcoMaria Freddi –

Radicale, militante dell’Associazione Luca Coscioni e Eumans – Consigliere Comunale di Parma