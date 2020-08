L’acciarino magico chiude la rassegna estiva di Europa Teatri

Si chiude con la ripresa di uno spettacolo storico per bambini, famiglie e ragazzi la rassegna estiva 2020 di Europa Teatri. Nel parco di via Oradour domenica 30 agosto, in doppia replica alle 19 e alle 21.30 andrà in scena “L’acciarino magico”, la coproduzione Europa Teatri, Teatro dell’Orsa, inter- interpretata da Bernardino Bonzani, con la regìa di Ilaria Gerbella.

La fiaba racconta di un giovane soldato, di ritorno dalla guerra, che incontra una vecchia strega seduta sotto un albero. La donna gli chiede di entrare nella cavità dell’albero per recuperare un vecchio acciarino a lei appartenuto un tempo, il giovane accetta. È da questo incontro che il giovane si troverà coinvolto in una serie di avventure che lo trasporteranno in un mondo fantastico e in cui dovrà affrontare la paura, ad ascoltare, a fare tesoro di visioni e parole. Ingresso libero.