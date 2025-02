L’Albero della Legalità arriva a Basilicagoiano, in dono agli alunni della scuola primaria

<La nostra comunità è come questa pianta: per crescere ha bisogno della cura di tutti, ha bisogno del nostro impegno, di valori, di legalità>.

Così il sindaco Daniele Friggeri ha invitato i ragazzi della scuola primaria di Basilicagoiano a prendersi cura di una gemma di Ficus macrophillacolumnarismagnoleides, la pianta che cresce davanti al portone del palazzo di via Nortarbartolo, a Palermo, in cui abitava Giovanni Falcone, il giudice ucciso insieme alla sua scorta nel 1992. Proprio davanti a quell’albero, all’indomani della strage di Capaci, migliaia di cittadini si radunarono spontaneamente per ricordare il magistrato, rompere il silenzio e protestare contro la mafia.

La talea fa parte delle tante che in questi anni sono state prelevate direttamente da quella pianta e poi, grazie alla collaborazione fra Arma dei Carabinieri, Fondazione Falcone, Comune e Soprintendenza di Palermo, duplicate nel Centro Nazionale Carabinieri per la biodiversità forestale di Pieve Santo Stefano (Ar). Sono stati due rappresentanti del Gruppo Carabinieri Forestale di Siena a consegnare le gemme alla scuola primaria di Basilicagoiano e al Gruppo Scout Val d’Enza 1.

È stata proprio Anna Paglino del Gruppo Scout a scoprire, durante un viaggio a Palermo, l’iniziativa dell’Albero della Legalità, che sta portando le gemme in tutta Italia e a chiedere che anche il nostro territorio venisse coinvolto. Una richiesta accolta dall’amministrazione e dalla dirigente scolastica Marianna Rusciano. Un ulteriore tassello che si aggiunge al percorso sul tema della legalità che l’istituto comprensivo di Basilicagoiano sta portando avanti con i ragazzi.

<Abbiamo la fortuna di vivere in un Comune in cui c’è molta attenzione per la legalità, così come per l’ambiente, la natura e l’Istituto comprensivo di Basilicagoiano ne è un esempio concreto>, ha sottolineato il sindaco, che aggiunge: <Questa pianta non è solo un regalo: è un simbolo, ed è un impegno. Perché una pianta non cresce da sola, quindi dovrete prendervi cura di lei e di quello che rappresenta: una comunità che deve avere radici solide, in cui ogni giorno possiamo scegliere di impegnarci per fare la cosa giusta. Fatela crescere, continuate a seminare: come studenti, oggi, e come cittadini domani>.

Alla consegna della talea erano presenti anche il vicesindaco Francesca Tonelli e gli assessori Laura Scalvenzi e Giuseppe Meraviglia, oltre alla dirigente scolastica Marianna Rusciano e al Maresciallo dei Carabinieri Lia Russo.