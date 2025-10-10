L’albero di Natale di Piazza Garibaldi sarà donato anche quest’anno dal Comune di Cavalese

Anche quest’anno il Comune di Cavalese (Trento) donerà alla città di Parma l’albero di Natale che verrà collocato in Piazza Garibaldi. L’accensione dell’albero, prevista per l’8 dicembre, rappresenta ormai un appuntamento tradizionale e molto atteso, che segna ufficialmente l’inizio delle festività natalizie in città.

La collaborazione col Comune trentino prosegue grazie al Centro Universitario Sportivo (CUS) Parma, che da anni svolge diverse attività a Cavalese.

È stato pubblicato l’avviso pubblico per la ricerca di uno sponsor che si farà carico del trasporto dell’albero da Cavalese a Parma. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 20 ottobre 2025, alle ore 13.00, all’attenzione del Settore Sviluppo Economico e Transizione Digitale del Comune di Parma, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comunediparma@postemailcertificata.it

Il bando è stato pubblicato sul portale del Comune Parma, sezione Amministrazione, Documenti e dati, Bandi e Avvisi Pubblici, Avvisi pubblici.

Per maggiori informazioni: Avviso pubblico per la ricerca di sponsor per trasporto albero di Natale in piazza Garibaldi.