“L’Alta Valtaro, naturalmente!”: una nuova cartoguida per scoprire il territorio

Mai come quest’anno il turismo si sta orientando sulle esperienze all’aria aperta, una riscoperta del contatto con la natura che sta facendo registrare una buona presenza turistica nel territorio dell’Alta Valtaro.

Sentieri, bagni nei fiumi, passeggiate o escursioni in mtb: sono queste le richieste più in voga nell’estate 2020 in questa terra nel cuore dell’Appennino Parmense, al confine con Liguria e Toscana.

Così, per andare incontro al meglio a queste esigenze sempre più presenti anche presso gli uffici informazione turistica del territorio, l’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, all’interno del piano di promozione turistica locale PTPL 2020 finanziato da Destinazione Emilia, ha realizzato una nuova cartoguida, in distribuzione presso tutti i comuni e gli uffici turistici dei cinque comuni. (Albareto, Bedonia, Borgotaro, Compiano e Tornolo)

Si tratta di fatto della ristampa della precedente cartoguida 2019, ma che va ad introdurre elementi nuovi e innovativi, frutto della collaborazione con l’ A.S.D. 3t Valtaro, che raccoglie moltissimi appassionati di sport locali, che grazie alla loro passione hanno una conoscenza (e un amore) profonda per l’ambiente naturalistico che circorda tutti i centri abitati dell’Alta Valtaro.

3T Valtaro ha infatti selezionato per i turisti cinque sentieri (uno per comune) non troppo difficili, adatti un pò a tutti, e li ha segnalati sulla cartina, con relativa descrizione e dati utili. Inoltre, dalla cartina si arriva (tramite codice QR) all’espansione online per arrivare al sito di 3t Valtaro, dove questi sentieri sono approfonditi con tanto di traccia gps e collegamento alla utile app Komoot.

I sentieri tracciati sono tutti ad anello, partendo dai capoluoghi o dalle frazioni, e attraversano punti panoramici e luoghi molto suggestivi come le cascate delle miniere di rame a Santa Maria del Taro, nel comune di Tornolo.

E’ questo il primo avvio di una collaborazione con le società sportive del territorio, che nei prossimi anni verrà integrata e potenziata al fine di promuovere al meglio, tramite informazioni efficaci e nuovi mezzi, le tante possibilità di attività all’aria aperta che si possono svolgere in Alta Valtaro.

Dowload cartoguida

http://www.turismovaltaro.it/download/lowresxweb_Cartoguida%2020AVT.pdf