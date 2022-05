L’Altra Parma in Piazza Garibaldi: “Parma libera tutti!”

L’Altra Parma è stata promotrice del comizio pubblico in piazza Garibaldi “Parma libera tutti” di

Domenica 22 maggio in cui hanno partecipato il candidato sindaco Marco Adorni, Francesco

Toscano di Ancora Italia, Massimo Gervasi vicepresidente de Le Partite IVA e il candidato

consigliere per la lista L’Altra Parma Lino Cirri.

Ogni intervento ha fornito una chiara lettura del significato attuale di “Libertà e partecipazione”,

sottolineando l’assenza di tali valori in questi ultimi anni sia nelle politiche nazionali che locali.

“Sono valori decisivi e qualificanti necessari per potere identificare la nostra società come

democratica” quanto dichiarato da Marco Adorni durante il suo intervento.

Francesco Toscano e Marco Adorni hanno più volte ribadito la necessità di comprendere cause e

conseguenze dello stato di egemonia, analizzando le varie sfumature del populismo e sovranismo

oggi dilaganti. Sono stati portati esempi concreti e spunti di analisi a partire dalla politica

internazionale, segnata da uno scollamento tra popolo e istituzioni. Azioni politiche autonome che

bypassano gli istituti della democrazia, creando una guerra sociale dall’alto al basso di cui i ceti

poveri ne pagheranno le conseguenze.

Infine, Marco Adorni ha spostato il discorso a livello locale, sensibilizzando i cittadini sulle

decisioni di ecologismo estremistico attuate dall’amministrazione uscente. Pura retorica senza

adeguati investimenti nell’ambiente e la sostenibilità, oltre che il totale assenteismo su scelte di

politica urbana quali i grandi progetti infrastrutturali.