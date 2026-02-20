L’analizzatore di software “JLiSA” di Università di Parma e Ca’ Foscari sul podio mondiale

JLiSA, un analizzatore del software sviluppato dall’Università di Parma e dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha ottenuto la medaglia di bronzo nella track Java di SV-COMP, la maggiore competizione mondiale del settore. Un risultato eccezionale, frutto di un lavoro iniziato 6 anni fa all’Università Ca’ Foscari e ora svolto in collaborazione con l’Università di Parma. Nel team per Unipr Vincenzo Arceri, ricercatore di Informatica al Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche, e Filippo Bianchi, studente del corso di laurea magistrale in Scienze Informatiche, e per Ca’ Foscari il gruppo Software and System Verification (SSV), guidato dai docenti Agostino Cortesi e Pietro Ferrara, in particolare con i ricercatori Luca Negrini e Luca Olivieri e i dottorandi Giacomo Zanatta e Teodors Lisovenko.

La Competition on Software Verification (SV-COMP) nasce nel 2012 per iniziativa di Dirk Beyer, professore ordinario all’Università Ludwig Maximilian di Monaco di Baviera e tra i massimi esperti del settore. Negli anni ha raggiunto una sempre maggiore popolarità e attualmente è l’evento di riferimento del settore. I risultati di questa competizione vengono presentati a TACAS (una delle maggiori conferenze mondiali in ambito di verifica software, che quest’anno si terrà a Torino ad aprile), con la partecipazione di circa un centinaio di tecnologie diverse sviluppate a livello mondiale.

JLiSA ha partecipato alla track su programmi Java, ottenendo uno stupefacente terzo posto: un risultato davvero eccellente, considerato che si trattava della prima partecipazione di questo strumento. Si tratta inoltre dell’unica tecnologia 100% made in Italy che ha partecipato quest’anno a SV-COMP.

JLiSA è strumento di analisi statica basato sul framework LiSA – Library for Static Analysis, sviluppato sempre da ricercatori di Unipr e Ca’ Foscari. LiSA è oggi utilizzato dall’Università di Parma e dal team SSV di Ca’ Foscari sia in attività di ricerca, con una produzione scientifica consolidata, sia nella didattica, in particolare nei corsi dedicati all’analisi statica e alla verifica del software, contribuendo alla formazione di competenze avanzate in un settore cruciale per l’affidabilità dei sistemi digitali.