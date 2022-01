Langhirano: arrestati due giovani spacciatori sorpresi con in casa dosi di cocaina e 5mila euro in contanti

Due arresti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti sono stati effettuati ieri a Langhirano dai carabinieri. In manette sono finiti due cittadini albanesi di 22 e 28 anni. Dopo aver raccolto indiscrezioni sulla possibilità che nell’appartamento occupato si smerciassero stupefacenti, i militari hanno organizzato un servizio di appostamento ed alla prima favorevole occasione sono entrati con non poca fatica visto che il 28enne appena aperta la porta ha tentato la fuga venendo immediatamente bloccato.

Il 22enne, invece è stato trovato nella stanza da letto a dormire. Una volta fermati i due e notato sul mobile in soggiorno un bilancino di precisione sporco di polvere bianca i militari, ormai certi che da qualche parte vi fosse dello stupefacente hanno proceduto alla perquisizione del bilocale. In diversi luoghi, ben celati, sono stati recuperati oltre 85 grammi di cocaina di cui diversi già suddivisi in dosi da un grammo e la somma di circa 5 mila euro. I due uomini, al termine di tutti gli accertamenti, sono trattenuti presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma