Langhirano: arrestati due spacciatori, oltre 70 grammi di cocaina e 650 di marijuana  sequestrati

I Carabinieri della Stazione di Langhirano hanno intensificato l’attività di repressione e prevenzione della diffusione di stupefacenti fra i giovani sequestrando un ingente quantità di droga.

In mattinata al termine di un’attività info-investigativa, i militari hanno rinvenuto in all’ interno di uno stabile abbandonato, gr. 650 di marijuana, sequestrata e sottratta all’illecito traffico di stupefacenti.

Nel pomeriggio, invece, hanno arrestato due albanesi 27enni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale sulla provinciale per Langhirano, hanno fermato l’autovettura a bordo della quale i due viaggiavano, risultata di proprietà di un pregiudicato lucano.

Gli albanesi nonostante l’ordinarietà del controllo, si sono immediatamente mostrati nervosi, per poi diventare elusivi alla domanda sui motivi del possesso di quel veicolo, considerata la residenza del proprietario. Tale atteggiamento sospetto, unitamente ai precedenti penali di uno dei due (condannato due anni prima per detenzione ai fini di spaccio di cocaina) ha indotto i militari ad effettuare un’approfondita perquisizione del veicolo, trovando nascosti in un calzino celato nella parte posteriore del vano porta vivande, quasi 70 grammi di cocaina, suddivisi in 58 dosi, aventi tre diverse tipologie di peso, per accontentare le varie richieste dei clienti. Addosso agli arrestati rinvenuti anche 725 euro, ritenuto il provento dello spaccio. I due, quindi sono stati tratti in arresto e tradotti al carcere di Parma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Assolutamente di rilievo il quantitativo complessivo di droga, oltre 700 dosi, tolto dalle mani degli spacciatori, verosimilmente destinato a tanti giovanissimi del territorio, per un valore di mercato di alcune decina di migliaia di euro.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma