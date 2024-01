Langhirano, assiste in diretta al furto all’interno della sua abitazione: denunciati un 28enne e un 24enne

I Carabinieri della Stazione di Langhirano, al termine di una complessa attività investigativa hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto e tentato furto un 28enne ed un 24enne italiani residenti il primo nel comasco ed il secondo nel piemontese.

I fatti risalgono alla vigilia di natale, quando al numero di emergenza 112 sono pervenute due richieste di intervento, per un furto in abitazione ed un tentato furto in un B&B verificatisi in Langhirano.

Nel primo caso la vittima, che si trovava fuori casa per festeggiare il natale in compagnia di amici, ha ricevuto sul cellulare un “allert” dal sistema di allarme installato presso la sua abitazione che lo avvisava di una effrazione in corso.

L’uomo si è subito collegato al sistema di video sorveglianza ed ha assistito impotente al compimento del furto, avvisando il 112.

Dopo essere rientrato frettolosamente a casa il proprietario ha constatato la mancanza di alcuni oggetti d’oro del valore di circa 400 euro.

Nel secondo caso una coppia di turisti alloggiati in un B&B della zona, si sono visti entrare in camera un uomo con una torcia in mano che alla vista dei due ospiti si è dato alla fuga.

Le vittime si sono poi recate in caserma ed hanno sporto denuncia, a seguito delle quali i Carabinieri di Langhirano hanno avviato le indagini.

I Militari dopo aver ricostruito le dinamiche dei due eventi ed accertato essere stati commessi dalle stesse due persone, analizzando le immagini registrate dal sistema di video sorveglianza hanno acquisito importanti spunti investigativi che hanno portato poi alla loro identificazione.

I due seppure particolarmente accorti, hanno lasciato sul terreno tutta una serie di indizi che i Carabinieri hanno raccolto e che come tessere di un puzzle, una volta collocate al posto giusto, hanno fatto emergere le loro responsabilità.

Al termine di tutta l’attività investigativa, sulla scorta degli elementi acquisiti, i due italiani sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Parma in stato di libertà perché ritenuti responsabili di furto aggravato e di tentato furto in concorso.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma