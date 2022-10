Langhirano, carabiniere fuori servizio sventa un furto al supermercato: denunciati due 19enni

I Carabinieri della Stazione di Langhirano, hanno individuato e denunciato due autori di furto all’interno di un supermercato di Pilastro di Langhirano, grazie al coraggio e determinazione di un Carabiniere libero dal servizio. Nello specifico un militare della locale Stazione, come detto libero dal servizio, unitamente ad un agente della polizia locale del milanese, hanno notato un soggetto fuggire via velocemente da un supermercato. I due senza pensarci si sono messi al suo inseguimento bloccandolo ed accertando che unitamente ad altro correo si era appena reso responsabile del furto di diverse bottiglie di superalcolici.

Il soggetto fermato è stato quindi preso in consegna dalla pattuglia di Langhirano, nel frattempo giunta in ausilio, mentre il militare in abiti borghesi si è dedicato ad approfondire le indagini per risalire al secondo autore del furto.

La visione delle immagini di videosorveglianza è stata fondamentale per i Carabinieri per avere un’immagine certa dell’uomo fuggito. La stessa è stata diffusa anche agli altri equipaggi, nel frattempo fatti convergere in zona per concorrere nelle ricerche.

L’acume investigativo ed intuito del Carabiniere libero dal servizio di Langhirano, ha permesso nell’arco di 15 minuti di rintracciare e bloccare anche il secondo autore del furto, mentre tentava di nascondersi fra le vetture e le abitazioni in via Giovanni XXIII, affidandolo ai colleghi in servizio. Il fuggitivo, per non farsi riconoscere, durante la fuga si era anche sbarazzato della felpa che aveva indossato durante il furto, venendo ciò nonostante inequivocabilmente individuato nel secondo autore del reato, sia dal Carabiniere che da altri testimoni.

L’iniziativa e tempestività nell’azione del Carabiniere libero dal servizio, in collaborazione con l’agente di polizia locale del milanese, ha così permesso di sventare e catturare gli autori del furto di 4 bottiglie di superalcolici, risultati essere due 19enni italiani, deferiti al termine degli accertamenti in stato di libertà.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma