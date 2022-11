Langhirano, comprano vestiti con soldi falsi al mercato settimanale: due donne denunciate

I Carabinieri della Stazione di Langhirano hanno denunciato, per spendita di monete falsificate e truffa in concorso, due donne 51enni straniere, gravate di precedenti di polizia e residenti in paese. Il tutto accade nel corso dei controlli, predisposti dalla Compagnia di Parma nei vari mercati comunali, per individuare persone dedite alla commissione di reati.

La pattuglia a piedi tra le bancarelle è stata raggiunta da un ambulante che denunciava che poco prima due donne avevano acquistato dei capi di vestiario pagandoli con delle banconote false rendendosene conto solo successivamente. Le presunte colpevoli, subito individuate in un bar, hanno provato alle contestazioni dei militari a fornire diverse giustificazioni poco credibili. Condotte in caserma sono state denunciate, le banconote sequestrate ed i capi di vestiario restituiti al commerciante.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma