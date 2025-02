Langhirano: denunciati due uomini in possesso di strumenti da scasso

Quattro persone controllate, due denunciate e una tronchese sequestrata, questo il bilancio di un controllo in orario notturno in località Cascinapiano del comune di Langhirano.

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Langhirano, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma, un 48enne italiano e un 38enne straniero, entrambi residenti fuori provincia, poiché allo stato degli accertamenti e verifiche svolte sono ritenuti, rispettivamente, i presunti responsabili dei reati di possesso ingiustificato chiavi alterate o grimaldelli e di inottemperanza all’ordine di espulsione dal territorio dello Stato.

Secondo quanto ricostruito, alle ore 02:00 del 29 gennaio, una pattuglia di Carabinieri di Langhirano, durante un servizio di perlustrazione, ha effettuato un controllo su quattro individui a bordo di due veicoli fermi in prossimità di un’area ove sono presenti diverse attività commerciali.

I quattro, di cui due a bordo di un furgone e due a bordo di una autovettura, fin da subito sono risultati particolarmente nervosi ed insofferenti al controllo, e non erano in grado di fornire una valida spiegazione di cosa stessero facendo a quell’ora in quel luogo.

In considerazione delle circostanze di luogo e di tempo, i Carabinieri hanno richiesto l’intervento di un altro equipaggio e hanno proceduto a una perquisizione personale e veicolare. Durante la perquisizione dell’utilitaria, è stata rinvenuta una trancia taglia bulloni lunga circa 60 cm nascosta sotto il sedile del passeggero. Poiché il proprietario non era in grado di giustificare il possesso dello strumento potenzialmente idoneo a forzare serrature, l’attrezzo è stato posto sotto sequestro.

Gli ulteriori approfondimenti condotti dai militari hanno permesso di accertare la genuinità dei dati anagrafici forniti, risultando tutti gravati da precedenti penali e il passeggero di origini straniere è risultato gravato da un provvedimento di espulsione da eseguire emesso dalla Prefetto di Bologna.

Sulla scorta di quanto accertato, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, il 47enne italiano, proprietario dell’autovettura è stato denunciato per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti allo scasso. Il 38enne straniero, è stato denunciato poiché irregolare sul territorio nazionale.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma